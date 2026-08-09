525 אלף שקל על חניה: המחיר ההזוי של העקשנות

פסק דין חריג וחסר תקדים ניתן השבוע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר השופטת טל לוי-מיכאלי הטילה על בעלת דירה ברמת השרון קנס כבד במיוחד בסך 525 אלף שקל, בגין עקשנות בלתי מוצדקת במחלוקת על חניה צמודה.

המקרה, שנמשך למעלה מארבע שנים וחצי, מהווה אזהרה חמורה למי שמנסה לנצל טעויות טכניות לטובתו תוך התעלמות מהצדק והיושר.

הסיפור החל כאשר בני זוג רכשו דירה יוקרתית ברחוב ביאליק ברמת השרון, ועמה חניה צמודה כחלק בלתי נפרד מהעסקה.

אלא שבעת רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, התרחשה טעות טכנית: החניה של בני הזוג נרשמה בטעות על שם שכנתם לבניין, בעוד שחניה אחרת, פחותה בערכה, שויכה אליהם במסמכים הרשמיים.

במשך יותר משש שנים רצופות, בני הזוג עשו שימוש רגיל ושוטף בחניה שרכשו בפועל, מבלי שמישהו הטיל ספק בזכותם. כל דיירי הבניין והחברה היזמית הבינו את הטעות והסכימו לתיקון הפשוט והמובן מאליו. אך הנתבעת, שכנתם, בחרה דווקא להתעקש על הטעות הטכנית ולטעון שהחניה המשובחת שייכת לה על פי הרישום הפורמלי.

פנייה למשטרה והסלמה מיותרת

במקום להסדיר את העניין בהבנה ובתיקון טכני פשוט, הנתבעת בחרה להסלים את המצב. היא פנתה למשטרה בתלונה פלילית נגד השכנים, בטענה להסגת גבול, וזאת למרות שהם עשו שימוש לגיטימי בנכס שרכשו בכספם ושהיה בבעלותם בפועל במשך שנים ארוכות.

ההליך המשפטי שהתפתח בעקבות כך גרר את כל הצדדים למערכה ממושכת ויקרה. בני הזוג נאלצו להוציא סכומי עתק על ייצוג משפטי, בעוד שגם יתר דיירי הבניין והחברה היזמית נסחפו למחלוקת שלא הייתה צריכה להתקיים מלכתחילה.

השופטת לוי-מיכאלי לא הותירה מקום לספק בעמדתה הנוקבת. בפסק הדין צוין במפורש כי מדובר ב"טעות סופר" מובהקת, וכי עמדת הנתבעת הועלתה "בחוסר תום לב כדי לעורר מחדש מחלוקות ישנות באמצעות פרשנות חסרת בסיס". השופטת הדגישה שכל יתר הגורמים המעורבים הבינו את הטעות והסכימו לתיקון, אך הנתבעת נותרה יחידה בסירובה העיקש.

חשבון כבד: חצי מיליון שקל

בשל העובדה שניתנו לנתבעת הזדמנויות רבות לחזור בה מעמדתה אך היא בחרה לגרור את ההליך עד הסוף המר, הוטל עליה קנס חריג: 200 אלף שקל פיצוי לבני הזוג שנאלצו להתמודד עם התנכלותה, 275 אלף שקל ליתר הדיירים שנסחפו לפרשה ללא כל אשמה, ו-50 אלף שקל נוספים לחברה היזמית. סך הכל, חשבון נפש כואב במיוחד של 525 אלף שקל – הכל בגלל חניה אחת.

פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות משפטיות חריגות בנושא חניות ואכיפה, ומהווה תקדים חשוב בדיני הנדל"ן. המסר ברור: בתי המשפט לא יעמדו מנגד כאשר מישהו מנסה לנצל טעויות טכניות תוך התעלמות מהצדק והיושר, ובמיוחד כאשר הדבר נעשה בחוסר תום לב ותוך גרימת נזק כבד לאחרים.

המקרה מזכיר גם את פסקי דין אחרים בהם בתי המשפט הטילו פיצויים כבדים על גורמים שהתנהלו בחוסר תום לב או ניסו להתחמק מאחריות ברורה. כפי שציינה השופטת, "אין מקום להשלים עם מצב פסול שבו חוטא ייצא נשכר".

עבור הנתבעת, המחיר של העקשנות היה כבד פי כמה וכמה מערך החניה עצמה. הפרשה מהווה תזכורת חשובה לכל מי שמוצא עצמו במחלוקת משפטית: לפעמים, הדרך הנכונה היא לוותר ולהסכים לפשרה הוגנת, במקום להתעקש על עמדה שאינה צודקת ולשלם בסופו של דבר מחיר כבד בהרבה.