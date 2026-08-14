47 מיליון דולר מכספי החרדים: הונאת הענק שנחשפה

בית המשפט הפדרלי בטרנטון שבניו ג'רזי היה אתמול (חמישי) עד לסיום פרשה כואבת שהותירה עשרות משפחות חרדיות בתומס ריבר ובסביבתה מול שוקת שבורה. ליאור משה, תושב תומס ריבר בן 43, הודה בפני השופט בהפעלת תרמית השקעות מתוחכמת שגזלה כ-47 מיליון דולר מ-97 משקיעים, רובם חברי הקהילה החרדית המקומית.

גזר דינו של משה צפוי להינתן רק בדצמבר 2026, אך כבר עתה ברור כי מדובר באחת מפרשיות ההונאה הכואבות ביותר שפקדו את הקהילה החרדית באזור ניו ג'רזי בשנים האחרונות. התובע האמריקאי של מחוז ניו ג'רזי, רוברט פרייזר, לא חסך ביקורת: "הנאשם הפך את אמון הקהילה החרדית לכלי להונאה, וניצל קשרים אישיים כדי להזין תרמית פונזי ענקית".

הבטחות מפתות ומציאות קשה

על פי כתב האישום והודאתו של משה, בין יוני 2019 ליוני 2023 הפעיל את חברת "קפיטל פאנדינג ASAP" שבבעלותו כחזית לגיוס כספים מהקהילה. המשקיעים קיבלו הבטחות מפורשות כי כספם יושקע במימון הלוואות עסקיות לטווח קצר, עם תשואות מבטיחות שנעו בין 9% ל-53% בלבד.

אלא שבפועל, כפי שמתברר מהחקירה, מדובר היה בתרמית פונזי קלאסית. חלק ניכר מהכספים שגויסו שימש לתשלום תשואות למשקיעים קודמים, תוך יצירת מצג שווא של רווחיות והצלחה. כ-11 מיליון דולר הועברו לשימושו האישי של משה, כאשר בין ההוצאות נמנו החזרי חובות מהימורים, שיפוצים נרחבים לביתו, תשלומי משכנתא והלוואות רכב.

התובע פרייזר הבהיר כי "משרדנו ימשיך לחשוף הונאות פיננסיות, יגן על ציבור המשקיעים וידרוש דין וחשבון מאלו המנצלים לרעה עמדות אמון". מדובר במסר ברור לקהילה החרדית, שבשנים האחרונות נפגעה לא פעם מתרמיות השקעה דומות.

הליכים משפטיים נוספים

במקביל להליך הפלילי, רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה תביעה אזרחית נגד משה ושני שותפים נוספים מתומס ריבר שסייעו לו בגיוס הכספים. ההליכים האזרחיים נועדו להשיב למשקיעים הנפגעים חלק מכספם, אם כי ברור כי רובם לא יראו את מלוא השקעתם חוזרת.

הפרשה מזכירה את פרשת מכרות הזהב באתיופיה שזעזעה לאחרונה את הציבור החרדי בישראל, כאשר עשרות אברכים השקיעו את כל רכושם בהבטחות להכפלת הון שהתבררו כתרמית. גם שם, כמו בפרשת משה, נוצלו קשרים קהילתיים ואמון הדדי כדי לגייס כספים.

עורכי דין המייצגים חלק מהנפגעים מסרו כי ינסו להשיב למשקיעים את כספם באמצעות ההליכים האזרחיים, אך הודו כי הסיכויים לכך מוגבלים. "רוב הכסף כבר הוצא, והמשקיעים יצטרכו להסתפק בחלק קטן ממה שהשקיעו", אמר אחד מהפרקליטים.