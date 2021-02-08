בקשה לתביעה ייצוגית בהיקף ענק של 240 מיליון שקל חושפת טענות חמורות נגד ענקית המזון הצרפתית: המבקש טוען כי הרשת מקפידה על טריות בלב המרכז, אך מפקירה את הלקוחות בערים אחרות עם מוצרים מסוכנים למאכל – כולל מזון לתינוקות שפג תוקפו לפני חודשים (חוק ומשפט)
בבקשה לאישור ייצוגית שהוגשה נגד מנפיקת שוברי המתנה, נטען שהיא מתעשרת על חשבון לקוחותיה שלא כדין כשהיא מסרבת להאריך את תוקף השוברים למי שלא הספיקו להשתמש בהם. בית המשפט המחוזי בתל אביב התרשם כי מדובר בהתנהלות עסקית לגיטימית (משפט)
מתחקיר 'ערוץ 10' עולה כי באטליזים שונים של רשת "אושר עד" לכאורה מטעים באופן חמור את הציבור - משווקים בשר פג תוקף, מערבבים בין בשר טרי וקפוא ואף בין כשרויות שונות, כל זאת ללא ידיעת הלקוחות • הרשת בתגובה: "אם חרגו מהנהלים הדברים יטופלו בחומרה" • צפו בתיעוד של המצלמה הנסתרת (צרכנות)
יצא לכם לחזור משחרית, להכין לעצמכם קפה טוב, וכשבאתם להוסיף חלב גיליתם שעבר לו התאריך? השלכתם את החלב לסל האשפה, והכנתם ארוחת בוקר טובה כפיצוי, אבל, שוב מרפי נכנס לתמונה, וגם הקוטג', ששילמתם עליו במיטב כספכם, סיים את חיי המדף שלו, ודאי תהיתם האם אפשר להשתמש במוצר גם אחרי התאריך האחרון? כל התשובות לפניכם