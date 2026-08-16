שנייה אחת באדום: 4.1 מיליון שקל לרוכב אופנוע שחייו נהרסו

שנייה אחת גורלית של חציית צומת באור אדום במהירות גבוהה הפכה את חייו של רוכב אופנוע צעיר לסיוט מתמשך, שהסתיים כעת בהכרעה משפטית דרמטית. בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לחברת הביטוח "הפול" לשלם פיצוי ענק של יותר מ־4.1 מיליון שקל – סכום שיועמד לאחר ניכוי תגמולי הביטוח הלאומי על כ־2.42 מיליון שקל.

התאונה הקשה, שהתרחשה במרץ 2023, הותירה את התובע יליד 1987 עם פגיעה רב־מערכתית קשה לאחר התנגשות עוצמתית ברכב. המומחים הרפואיים שמינה בית המשפט קבעו לו נכות רפואית משוקללת עצומה בשיעור של 76.27%, כאשר עימה נאלץ להתמודד עם שיתוק מוחלט ותפקוד אפסי ביד שמאל.

מצב רפואי קשה ושיקום ארוך

השופטת אורלי מור־אל ציינה בפסיקתה כי מבחינה תפקודית, מצבו של התובע קשה ושווה ערך לקטיעת זרוע המלווה בכאבי פנטום בלתי נסבלים. הרוכב הצעיר, שהגיע לתאונה כאדם עצמאי ופעיל, נאלץ להתמודד עם מציאות חדשה ומורכבת של תלות מוחלטת בזולת לביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות.

במהלך המשפט התנהל עימות משפטי עיקש מול חברת "הפול", שניסתה לטעון לחוסר יציבות תפקודי קודם של התובע ולדרוש את צמצום היקף הפיצויים. מנגד, השופטת דחתה את הדרישה לשלילת אובדן כושר השתכרות מלא, קבעה נכות תפקודית של 75% והעמידה את בסיס השכר לחישוב על 10,000 שקל.

פסק דין מקיף ומפורט

בסופו של דבר, פסק הדין המקיף מעניק מענה רחב הכולל פיצויים ניכרים עבור אובדן כושר השתכרות, עזרת צד שלישי בעבר ובעתיד, הוצאות רפואיות נרחבות הכוללות קנאביס רפואי, ודמי ניידות. הפיצוי הכולל משקף את חומרת הפגיעה ואת ההשלכות ארוכות הטווח על חייו של התובע.

המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין דרמטיים בתחום הפיצויים הרפואיים, ומדגיש את חשיבות האחריות האישית בכבישים. כפי שעולה מדיווחים שונים, תאונות אופנוע קשות מתרחשות לעיתים תכופות, ומותירות את הנפגעים עם נכויות קשות לכל החיים.

פסק הדין מהווה תקדים משמעותי בתחום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ומדגיש את המחיר הכבד שעלול לנבוע משנייה אחת של חוסר זהירות בכביש.