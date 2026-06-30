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תנובה אלטרנטיב משיקה משקאות במהדורת קיץ טעימה ומרעננת

לקראת ימי הקיץ הלוהטים, כאשר גובר הצורך במשקה מרענן, טעים ומפנק, מובילת השוק "תנובה אלטרנטיב" משיקה סדרת משקאות מוכנים לשתייה המעניקים מענה מושלם לקהל הצרכנים החרדי (צרכנות)

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תנובה אלטרנטיב (צילום: יח"צ)

מהדורת הקיץ כוללת אלטרנטיב שוקו סויה ואלטרנטיב אייס קפה על בסיס שיבולת שועל באריזות 1 ליטר. משקאות אלו הם פרי תהליכי פיתוח קפדניים, ומציבים סטנדרט חדש של טעם ופינוק בעולם תחליפי החלב. משקאות תנובה אלטרנטיב נועדו להעניק לצרכנים פתרונות זמינים ואיכותיים שאינם מוגבלים רק לשימוש כ"חלב לקפה", אלא גם כמשקה קר, מרענן ומפנק לכל עת – גם לאחר ארוחות בשריות.

הילה מייזלס, מנהלת שיווק מגזר חרדי בתנובה, מציינת: "אנו עדים לביקוש גובר בקרב הציבור החרדי לחדשנות בקטגוריית תחליפי החלב. הצרכנים שלנו מחפשים לא רק את הערך המוסף של הפרווה, אלא גם חוויית טעם בלתי מתפשרת. סדרת משקאות תנובה אלטרנטיב היא התשובה המדויקת למי שמחפש פינוק קיצי איכותי, זמין ומרענן בכשרות מהודרת".

"אנו גאים להמשיך ולהוביל את הקטגוריה עם מוצרים שמותאמים בדיוק לצרכים של קהל הלקוחות שלנו", מסכמת מייזלס. "אנו מזמינים את הציבור ליהנות ממשקאות הקיץ מבית תנובה אלטרנטיב".

תנובה אלטרנטיב
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