הפתרון המושלם לחגי תשרי: קפה מפנק בין הארוחות עם תנובה אלטרנטיב

לקראת חגי תשרי, תקופה המאופיינת בריבוי סעודות חג בשריות, משקאות הפרווה של תנובה אלטרנטיב (Alternative) תופסים מקום מכובד במקרר של צרכני המהדרין. רבים רואים במגוון המשקאות מבית תנובה אלטרנטיב פתרון אידיאלי לצורך האישי למשקה קפה איכותי לאחר סעודות החג הבשריות, ללא צורך להמתין שש שעות (חדשות האוכל)

פה מפנק בין הארוחות עם תנובה אלטרנטיב (צילום: יח"צ)

מוצרי תנובה אלטרנטיב פרווה מוצעים בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית במגוון טעמים: משקה סויה, משקה סויה בטעם וניל, משקה סויה במתיקות מופחתת, משקה סויה ללא תוספת סוכר, משקה סויה לייט, משקה שקדים, משקה שקדים ללא תוספת סוכר, משקה שיבולת שועל, משקה שיבולת שועל אגוזי לוז, משקה שיבולת שועל בטעם וניל ומשקה שיבולת שועל WHITE בטעם הכי קרוב לחלב.

משקאות תנובה אלטרנטיב מאפשרים ליהנות מספל קפה איכותי וטעים ברמה הגבוהה ביותר גם אחרי סעודה בשרית. צרכני מהדרין אניני טעם מעידים כי מגוון הטעמים של משקאות תנובה אלטרנטיב הופך אותם לפתרון מושלם לאחר ארוחה בשרית, ובפרט בתקופת החגים.

"משקאות תנובה אלטרנטיב הינם המענה המושלם לצרכים של שומרי הכשרות, בפרט בתקופת החגים," אומרת הילה מייזלס, מנהלת שיווק מגזר חרדי בתנובה. "סדרת המשקאות מאפשרת ליהנות מקפה איכותי בכל זמן, גם בין הארוחות הבשריות. זהו מענה אידיאלי לתקופת חגי תשרי, המאופיינת בריבוי סעודות בשריות".

משקאות תנובה אלטרנטיב, פרווה, מתאימים לכל השימושים: הוספה לקפה, דגני בוקר, שייקים, בישול, אפייה וכדומה. המשקאות מעניקים חוויית קפה מעולה ומרביתם בעלי יכולות הקצפה מצוינות, מה שהופך אותם לאידיאלים גם עבור אוהבי הקפה המתוחכמים.

בתקופה שבה עולם תחליפי החלב מצוי בגידול מתמיד ואינו פוסח גם על צרכני מהדרין, תנובה אלטרנטיב מציעה פתרון שמתאים במיוחד לאורח החיים של שומרי הכשרות. זוהי הזדמנות ייחודית לשדרג את חווית הקפה במהלך חגי תשרי, ללא פשרות על טעם או איכות.

