לקראת חגי תשרי, תקופה המאופיינת בריבוי סעודות חג בשריות, משקאות הפרווה של תנובה אלטרנטיב (Alternative) תופסים מקום מכובד במקרר של צרכני המהדרין. רבים רואים במגוון המשקאות מבית תנובה אלטרנטיב פתרון אידיאלי לצורך האישי למשקה קפה איכותי לאחר סעודות החג הבשריות, ללא צורך להמתין שש שעות (חדשות האוכל)
מה יותר טוב מארוחה בשרית טעימה? ארוחה בשרית טעימה שמסתיימת בקפה מפנק שטעמו לא נופל מקפה חלבי! בדיוק בשביל זה חברו תנובה וגולדיס ליצירת שיתוף פעולה שיפנק את הסועדים במסעדה עם קפה חם ומשובח, מבוסס על סדרת משקאות אלטרנטיב של תנובה (חדשות האוכל)
לקראת ראש השנה, תנובה ורשת גולדיס מהמובילות בתחום האוכל המוכן בישראל, בשיתוף פעולה ייחודי המשלב אוכל יהודי ברמה הגבוהה ביותר יחד עם משקה שיבולת שועל בטעם הכי קרוב לחלב פרווה. שילוב זה מעניק את המענה המושלם לשתיית קפה בין הארוחות הבשריות של החג (חדשות האוכל)