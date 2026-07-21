כיכר השבת
לכבוד שבת קודש

זר לאשת חיל? על חשבון הבית! המחווה הריחנית של 'רמי לוי מהדרין' ו'בדין' 

יום חמישי-שישי בבית היהודי זה מרוץ מטורף. בין הסיר של הצ'ולנט, הכביסות שלא מפסיקות להסתובב והספונג'ה של הרגע האחרון, אשת החיל של הבית עובדת במשרה מלאה פלוס שעות נוספות כדי שהשבת תיכנס כמו מלכה (צרכנות)

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זר לאשת חיל? על חשבון הבית! המחווה הריחנית של 'רמי לוי מהדרין' ו'בדין' (צילום: באדיבות המצלם)

בדיוק בגלל זה, ברשת 'רמי לוי שיווק השקמה, מהדרין' ובמותג 'בדין' ("ניחוח שאי אפשר לשכוח") החליטו להעניק מחווה חגיגית, מרחיבת דעת ומלאת הערכה, שמחברת בין הריח של הכביסה הריחנית של שבת, ליופי של שולחן השבת.

הקונספט?

קונים 4 יחידות ממגוון מוצרי 'בדין אקסטרה' בסניפים המשתתפים של רמי לוי מהדרין, קופצים לדוכן הפרחים המעוצב של בדין שמחכה ממש ביציאה מהסופר, מציגים את הקבלה ומקבלים זר פרחים מהודר במתנה, לכבוד שבת קודש!

איפה ומתי אוספים את הזר?

סניף גבעת שאול מהדרין (ירושלים): יום שישי, י' באב תשפ"ו (24.7)

סניפי ביתר ורמת בית שמש: יום חמישי, י"ז באב תשפ"ו (31.7)

סניף גבעת שאול מהדרין (סיבוב נוסף!): יום חמישי, כ"ג באב תשפ"ו (6.8)

(בתוקף בין התאריכים י' באב - כ"ג באב תשפ"ו / 24.7.26–6.8.2-)

ככה מקבלים את השבת - יופי וניחוח שאי אפשר לשכוח והכל בסל הקניות הזול במדינה.

רמי לויפרחיםבדין
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