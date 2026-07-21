לכבוד שבת קודש זר לאשת חיל? על חשבון הבית! המחווה הריחנית של 'רמי לוי מהדרין' ו'בדין' יום חמישי-שישי בבית היהודי זה מרוץ מטורף. בין הסיר של הצ'ולנט, הכביסות שלא מפסיקות להסתובב והספונג'ה של הרגע האחרון, אשת החיל של הבית עובדת במשרה מלאה פלוס שעות נוספות כדי שהשבת תיכנס כמו מלכה (צרכנות)