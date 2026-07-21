בדיוק בגלל זה, ברשת 'רמי לוי שיווק השקמה, מהדרין' ובמותג 'בדין' ("ניחוח שאי אפשר לשכוח") החליטו להעניק מחווה חגיגית, מרחיבת דעת ומלאת הערכה, שמחברת בין הריח של הכביסה הריחנית של שבת, ליופי של שולחן השבת.
הקונספט?
קונים 4 יחידות ממגוון מוצרי 'בדין אקסטרה' בסניפים המשתתפים של רמי לוי מהדרין, קופצים לדוכן הפרחים המעוצב של בדין שמחכה ממש ביציאה מהסופר, מציגים את הקבלה ומקבלים זר פרחים מהודר במתנה, לכבוד שבת קודש!
איפה ומתי אוספים את הזר?
סניף גבעת שאול מהדרין (ירושלים): יום שישי, י' באב תשפ"ו (24.7)
סניפי ביתר ורמת בית שמש: יום חמישי, י"ז באב תשפ"ו (31.7)
סניף גבעת שאול מהדרין (סיבוב נוסף!): יום חמישי, כ"ג באב תשפ"ו (6.8)
(בתוקף בין התאריכים י' באב - כ"ג באב תשפ"ו / 24.7.26–6.8.2-)
ככה מקבלים את השבת - יופי וניחוח שאי אפשר לשכוח והכל בסל הקניות הזול במדינה.
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