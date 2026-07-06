ברשת רמי לוי מבינים שפינוק לילד הוא לא מותרות, ועושים הכל בכדי לאפשר למשפחות ברוכות להנות ממגוון חלבי במחירים הכי זולים.

מבדיקה של נתוני אתרי האונליין הרשמיים ומאגרי השוואת המחירים הציבוריים, עולה כי הרשת מציעה את המחירים הזולים ביותר בארץ.

כך, גביע מילקי נמכר ברמי לוי ב-2.90 ₪ בלבד (לעומת 3.10 ₪ בשופרסל, ועד ל-3.40 ₪ בקארפור ויינות ביתן). חמאת תנובה קלאסית (200 גרם) תעלה לכם ברמי לוי רק 7.90 ₪ (לעומת 8.90 ₪ ביוחננוף או 10.70 ₪ בשוק העיר). בממרח לורפק (250 גרם) תשלמו ברמי לוי את המחיר הנמוך ביותר של 17.30 ₪, בעוד שבשאר הרשתות הוא מטפס ל-19.50 ₪ (קארפור) ועד ל-21.90 ₪ (יינות ביתן).

הפרשים אלו הופכים בקנייה משפחתית למאות שקלים בחודש. בסוף, אמא שנכנסת לרמי לוי לא צריכה לעשות חישובים מורכבים, היא יודעת מראש מראש שברשת עם הסל הזול במדינה, שפע לילדים הוא זכות בסיסית ולא מותרות.