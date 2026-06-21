חוב של 2.5 מיליון נמחק: רמי לוי ניצח בתביעת הענק

שאלה משפטית מורכבת שמדירה שינה מעיניהם של אנשי עסקים וספקים כאחד הגיעה לפתחו של בית המשפט המחוזי בירושלים: האם חברה שרוכשת פעילות של רשת שקרסה, "יורשת" גם את חובותיה כלפי ספקים? מאחורי השאלה המשפטית הטכנית עומדת דרמה אנושית וכלכלית של ממש, הנוגעת לגבולות האחריות החוזית ולשאלת היושר המסחרי.

בלב הסכסוך עומדת ספקית פירות בשם "תנובת שדות החקלאים", שנותרה עם חוב של 2.56 מיליון שקלים שלא שולם על ידי רשת פירות ירושלמית שנקלעה לקשיים כלכליים. כאשר רשת "פרש פוד", חברה בת של רמי לוי, רכשה חלק מפעילותה של הרשת הקורסת, טענה הספקית כי מדובר ב"מיזוג" לכל דבר, ולכן על הרוכשת לשאת באחריות לחובות העבר.

הטענה: מיזוג סטטוטורי מחייב יידוע נושים

התובעת ביססה את טענותיה על כך שהוגשה בקשה לאישור המיזוג ברשות התחרות, ולכן לשיטתה מדובר במיזוג סטטוטורי המחייב יידוע נושים. לפי ההלכה והדין, טענה, רשת גדולה ש"בולעת" פעילות של רשת קטנה מחויבת להגן על זכויות הנושים ולא יכולה להתנער מחובות העבר. הספקית אף הדגישה את הנזק הכבד שנגרם לה כתוצאה מאי תשלום החוב העצום.

אולם השופטת שירלי רנר, בפסק דין מנומק ומפורט, דחתה את הטענות וקבעה הבחנה משפטית חדה וחשובה: חוק התחרות הכלכלית וחוק החברות אינם מדברים באותה שפה. לפי פסק הדין, רכישת פעילות או נכסים אינה "מיזוג" במובן של בליעת חברה וחיסול אישיותה המשפטית.

הקביעה המשפטית: הגבול בין רכישה למיזוג

השופטת הבהירה כי מאחר שבמקרה זה לא נבלעה החברה הקורסת אלא רק נרכשו חלק מנכסיה ומפעילותה, לא קמה לרוכשת כל חובה חוקית או הלכתית לפרוע את חובות העבר של הרשת הקורסת כלפי ספקיה. "התנאים להכרה במיזוג כהגדרתו בחוק לא התקיימו", קבעה השופטת בהחלטה.

פסק הדין מדגיש כי קיים הבדל מהותי בין מיזוג, שבו חברה אחת בולעת את השנייה ומשמידה את אישיותה המשפטית, לבין רכישת נכסים או פעילות, שבה הרוכש מקבל רק את מה שנקנה במפורש בהסכם. במקרה האחרון, החברה הקורסת ממשיכה להתקיים כישות משפטית נפרדת, והיא זו שנושאת באחריות לחובותיה.

המשמעות המעשית: אחריות חוזית בלבד

בית המשפט דחה את התביעה במלואה וחייב את התובעת בהוצאות משפט בסך 20 אלף שקלים. עבור עולם המסחר והספקים, זוהי תזכורת חשובה לכך שהסכמים יש לקרוא היטב ולהבין את משמעותם: כאשר רוכשים פעילות ללא התחייבות מפורשת לחובות עבר, הדין היבש והצדק החוזי מגינים על הרוכש.

פסק הדין מהווה תקדים משמעותי בשאלת גבולות האחריות במקרים של רכישת עסקים. הוא מבהיר כי ספקים הנוטלים סיכון מסחרי על עצמם צריכים להבטיח את זכויותיהם מראש, ולא להסתמך על הנחות לגבי אחריות עתידית של רוכשים פוטנציאליים. מנגד, רוכשי עסקים יכולים להיות רגועים יותר בידיעה שרכישת נכסים או פעילות אינה מטילה עליהם באופן אוטומטי את נטל החובות ההיסטוריים.

למרות הניצחון המשפטי של רמי לוי, הפרשה משאירה טעם מר בפיהם של ספקים רבים שנפגעו מקריסת רשתות. השאלה המוסרית והכלכלית נותרת פתוחה: האם צודק שספקים קטנים ישאו בנזק הכבד בעוד שרשתות גדולות ממשיכות הלאה ללא אחריות? פסק הדין מותיר את התשובה בידי המחוקק ובידי הצדדים עצמם בעת חתימת ההסכמים.