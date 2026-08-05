דרמה התרחשה היום (רביעי) בשעות הצהריים בכנרת, כאשר צעירה חרדית, ועמה שני ילדים ושתי תינוקות חולצו בשלום מסירת משוטים שנסחפה לעומק המים ללא יכולת לשוב אל החוף. האירוע התרחש בסמוך לחוף צינברי באזור טבריה, כאשר הרוחות והזרמים במי האגם הובילו להיסחפות מהירה של הכלי הקטן הרחק מקו החוף.
עם קבלת הקריאה במוקד איחוד הצלה, הופעלה מיד סירת החילוץ של הארגון, אשר שהתה באותה עת בסיור אבטחה וסריקה שגרתי במסגרת היערכות החירום לימי החופש הגדול. צוות הסירה איתר במהירות את סירת המשוטים בלב האגם, העלה אל סיפונה את חמשת הנוסעים והעניק להם טיפול ראשוני.
על פי הדיווח שהתקבל, הנוסעים בסירה סבלו מהתייבשות קלה ונותרו ללא יכולת להשיב את עצמם אל החוף. לאחר ייצוב מצבם, הובלו המחולצים בבטחה אל מעגן הדייג הסמוך, שם המתין להם אמבולנס של הארגון לביצוע בדיקות רפואיות מקיפות והמשך השגחה.
יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, מסר: "לשמחתנו סיימנו בהצלחה חילוץ של משפחה שלמה מעומק הים על ידי הסירה, מצבם טוב". אוקנין הוסיף והדגיש: "חשוב לציין מתחילת החופש סירת ההצלה של איחוד הצלה בכוננות הגבוהה ביותר בכדי לתת מענה בכל מקרה חירום".
חילוץ זה מצטרף לרצף אירועים של היסחפות כלי שיט זעירים ומתרחצים בכנרת במהלך חודשי הקיץ, תופעה מוכרת הנובעת מתנאי מזג האוויר המשתנים במהירות באזור האגם ומשבי רוח פתאומיים העלולים לנתק רוחצים וסירות מקו החוף בתוך דקות ספורות.
רק לפני מספר ימים התרחשה דרמה דומה בכנרת, כאשר שלושה תלמידי ישיבה נסחפו בלב הכנרת לאחר חצות לילה. הסירה שבה שהו נסחפה לעומק הים בסמוך לחוף השקמים בטבריה, והשלושה נותרו ללא יכולת לחזור אל החוף. סירת איחוד הצלה שביצעה סיורים שגרתיים הגיעה במהירות וחילצה את הנערים במצב טוב.
מפקדי סניף איחוד הצלה באזור טבריה ציינו כי לאור הגידול במספר המבקרים והנופשים בחופים בתקופה זו, הוגברה כוננות יחידת השיטור והחילוץ הימי של הארגון, במטרה לתת מענה מיידי לאירועי מצוקה במים ולמנוע אסונות.
כזכור, בימים האחרונים התרחשו מספר אירועים קשים בכנרת ובחופי הארץ. ביום שני האחרון טבע תושב ירושלים בן 34 למוות בחוף בלימסול שבקפריסין במהלך חופשה משפחתית, וארגון זק"א פועל להבאת המנוח לקבורה בישראל.
הרשויות קוראות לציבור הנופשים להקפיד על כללי הבטיחות, להימנע מיציאה לים בתנאי מזג אוויר קשים, ולהקשיב להנחיות המצילים והגורמים המקצועיים. במיוחד בימי בין הזמנים, כאשר מספר המבקרים בחופים גדל משמעותית, חשוב להקפיד על זהירות מרבית ולהימנע מסיכונים מיותרים.
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