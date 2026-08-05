דרמה התרחשה היום (רביעי) בשעות הצהריים בכנרת, כאשר צעירה חרדית, ועמה שני ילדים ושתי תינוקות חולצו בשלום מסירת משוטים שנסחפה לעומק המים ללא יכולת לשוב אל החוף. האירוע התרחש בסמוך לחוף צינברי באזור טבריה, כאשר הרוחות והזרמים במי האגם הובילו להיסחפות מהירה של הכלי הקטן הרחק מקו החוף.

עם קבלת הקריאה במוקד איחוד הצלה, הופעלה מיד סירת החילוץ של הארגון, אשר שהתה באותה עת בסיור אבטחה וסריקה שגרתי במסגרת היערכות החירום לימי החופש הגדול. צוות הסירה איתר במהירות את סירת המשוטים בלב האגם, העלה אל סיפונה את חמשת הנוסעים והעניק להם טיפול ראשוני.

על פי הדיווח שהתקבל, הנוסעים בסירה סבלו מהתייבשות קלה ונותרו ללא יכולת להשיב את עצמם אל החוף. לאחר ייצוב מצבם, הובלו המחולצים בבטחה אל מעגן הדייג הסמוך, שם המתין להם אמבולנס של הארגון לביצוע בדיקות רפואיות מקיפות והמשך השגחה.