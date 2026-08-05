הותר לפרסום: יעקב ידיד ז"ל, בן 35, תושב שכונת פסגת זאב בירושלים ואב לארבעה ילדים, טבע למוות אתמול (שלישי) בחוף הים בעיר לימסול שבקפריסין, במהלך חופשה משפחתית. האסון התרחש לעיני אשתו וילדיו, שנאלצו לחזות בטרגדיה הקשה.

על פי הנמסר, המנוח יצא לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו כשבשלב מסוים נעלמו עקבותיו. במשך כשעתיים ארוכות חיפשו בני המשפחה אחריו בחוף ובים, ללא הצלחה. רק כאשר מצנח רחיפה שחלף מעל האזור הבחין בגופתו כשהיא צפה במים, הובהלו צוותי ההצלה המקומיים למקום.

חיים ויינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר: "מדובר באסון קשה וכואב. המנוח נכנס לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו, ובשלב מסוים נעלמו עקבותיו. במשך כשעתיים בני המשפחה חיפשו אחריו בחוף ובים, עד שמצנח רחיפה שחלף מעל האזור הבחין בו כשהוא צף במים. לצערנו, צוותי ההצלה המקומיים נאלצו לאשר את מותו".

ויינגרטן הוסיף כי "זק"א עומד בקשר רציף עם המשפחה ויחד עם משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות כדי לסייע למשפחה ולהביא את המנוח לקבורה בישראל במהירות האפשרית".

ארגון זק"א פועל במקביל יחד עם משרד החוץ מול הרשויות בקפריסין, ומסייע לבני המשפחה בהשלמת כלל ההליכים הנדרשים להבאת המנוח לקבורה בישראל.

האסון מצטרף לשורה של אירועי טביעה טראגיים שפקדו את הציבור החרדי בימי בין הזמנים, ומחדד את הצורך בזהירות יתרה בחופי הרחצה, במיוחד בתקופת בין הזמנים כאשר משפחות רבות יוצאות לחופשה.