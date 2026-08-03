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אסון בין הזמנים

בן שנתיים טבע בבריכה ביתית: צוותי הצלה נלחמים על חייו

כוחות ההצלה הגדולים שהוזעקו במהירות לבית פרטי במועצה האזורית מטה יהודה בעקבות דיווח קשה על פעוט כבן שנתיים שטבע בבריכה ביתית, נאבקים על חייו לאחר פעולות החייאה מתקדמות | מצבו הוגדר כאנוש (בארץ)

זירת טביעה (צילום: מד"א)

דרמה קשה ומצמררת התרחשה היום (שני) בשעות אחר הצהריים במועצה האזורית מטה יהודה, כאשר פעוט כבן שנתיים נמצא ללא הכרה בבריכה פרטית בבית מגורים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מבצעים בו פעולות החייאה מתמשכות ואינטנסיביות במאבק נואש על חייו.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים בשעה 17:12, הפעוט נמצא צף בבריכה הפרטית לאחר שככל הנראה נכנס למים ללא השגחה. כוחות ההצלה שהגיעו במהירות למקום מצאו את הילד במצב קריטי ביותר, ללא דופק וללא נשימה.

דוברות איחוד הצלה - מחוז ירושלים: צוותי הרפואה של איחוד הצלה מבצעים בדקות אלו פעולות החייאה בתינוק כבן שנתיים שנמסר כי טבע בבריכה בצימר בשדות מיכה. תעודכנו בהמשך.

זירת האסון (צילום: מד"א)

חובשים ופרמדיקים של מד"א החלו מיד בביצוע פעולות החייאה מורכבות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן טיפול רפואי מציל חיים. הצוותים הרפואיים ממשיכים במאמצים האינטנסיביים במטרה להחזיר את הפעוט לחיים, כאשר מצבו מוגדר כאנוש וקריטי.

בשעות האחרונות התרחשו מספר אירועי חירום רפואיים נוספים ברחבי הארץ, כאשר צוותי ההצלה נאלצו לבצע פעולות החייאה במקרים שונים. בבנימינה, צעירה בת 26 התחשמלה ואיבדה את הכרתה, ובעלה המתנדב באיחוד הצלה הצליח להחזיר לה את הדופק באמצעות דפיברילטור.

איחוד הצלהטביעהמד"אהחייאהפעוטבריכה

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