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קיים חשש לחייו

החיפושים נמשכים: סריקות נרחבות בכנרת אחר גבר חרדי שנכנס הבוקר למים ונעלם | תיעוד

נמשכים החיפושים הנרחבים בכנרת אחר גבר כבן 40 שנכנס בשעות הבוקר למים, ומאז אבדו עקבותיו | מיכ"ל נמסר כי קיים חשש לחייו, וכי המתנדבים עורכים סריקות בסיוע רחפנים וכחות רגליים בקו החוף (בארץ)

החיפושים בכינרת
החיפושים בכינרת| צילום: צילום: דוברות יכ"ל

כוחות משטרה בסיוע של מתנדבי יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל) החלו היום (שני) בחיפושים נרחבים בכנרת אחר גבר כבן 40 שנכנס בשעות הבוקר למים, ומאז אבדו עקבותיו. מיכ"ל נמסר כי קיים חשש לחייו, וכי המתנדבים עורכים סריקות בסיוע רחפנים וכחות רגליים בקו החוף.

גם סירת איחוד הצלה ועליה חובשים מסניף 'טבריה וסובב כנרת' מסייעים בחיפושים. לצד זאת, חובשים נוספים מבצעים סריקות בחופים הסמוכים.

יוסי אוקנין ראש סניף איחוד הצלה בטבריה מעדכן: "בשלב זה אנו פועלים בסירת איחוד הצלה לאיתורו תוך הפעלת מערכת הסונאר (טכנולוגיה לניווט, מיפוי וגילוי עצמים מתחת למים באמצעות גלי קול).

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת יחד עם שוטרי המחוז הצפוני, מסוק מהמערך האווירי וכוחות הצלה נוספים פועלים כעת, לאחר קבלת דיווח על אדם בשנות הארבעים לחייו שככל הנראה נכנס למים בכנרת, השאיר את חפציו בחוף הטרפז ומאז נעלמו עקבותיו".

החיפושים בכינרת (צילום: דוברות יכ"ל)
החיפושים בכינרת (צילום: דוברות יכ"ל)
החיפושים בכינרת (צילום: דוברות יכ"ל)
איחוד הצלהטביעהכנרתיחידת הכלבנים לישראל

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