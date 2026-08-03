כיכר השבת
בסיוע מסוק משטרה

חיפושים נרחבים בכנרת: השאיר את חפציו בחוף הטרפז, נכנס למים - ונעלם

סירת איחוד הצלה לצד שוטרי השיטור הימי בכנרת בסיוע מסוק מהמערך האווירי עורכים חיפושים אחר אדם בשנות ה-40 לחייו שהשאיר את חפציו בחוף הטרפז, נכנס כנראה למים - ונעלם (חדשות)

סירת איחוד הצלה בכנרת (צילום: איחוד הצלה סניף טבריה וסובב כנרת)

סירת איחוד הצלה ועליה חובשים מסניף 'טבריה וסובב כנרת' מסייעים משעות הבוקר (שני) בחיפושים אחר אדם שנמסר כי נעדר משעות הבוקר בחוף הטרפז בטבריה.

לצד זאת, חובשים נוספים מבצעים סריקות בחופים הסמוכים.

יוסי אוקנין ראש סניף איחוד הצלה בטבריה מעדכן: "בשלב זה אנו פועלים בסירת איחוד הצלה לאיתורו תוך הפעלת מערכת הסונאר (טכנולוגיה לניווט, מיפוי וגילוי עצמים מתחת למים באמצעות גלי קול).

סירת פיקוח של איגוד ערים כינרת (צילום: שי מזרחי, איגוד ערים כינרת)

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת יחד עם שוטרי המחוז הצפוני, מסוק מהמערך האווירי וכוחות הצלה נוספים פועלים כעת, לאחר קבלת דיווח על אדם בשנות הארבעים לחייו שככל הנראה נכנס למים בכנרת, השאיר את חפציו בחוף הטרפז ומאז נעלמו עקבותיו".

מחדר הבקרה של איגוד ערים כינרת נמסר כי "צוותי יחידת פיקוח ואכיפה באיגוד ערים כינרת, באמצעות סירת הפיקוח ורחפן, מסייעים בשעה זו לכוחות השיטור הימי וכבאות והצלה בחיפוש אחר נופש בחוף הטרפז שנעדר משעות הבוקר".

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