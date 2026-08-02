( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

תאונת דרכים קשה וקטלנית, בין רכב למיניבוס, שהתרחשה היום (ראשון) בשעות אחר הצהרים, גבתה את חיו של אדם אחד והובילה לפציעתם של תשעה נוספים - בהם לפחות חמישה ילדים. התאונה התרחשה בכביש 98 הסמוך לצומת אפיק שבמרחב ירדן.

בשעה 15:32 התקבל הדיווח הראשון במוקד 101 של מד"א על התנגשות חזיתית בין כלי רכב, וכוחות הצלה רבים הוזנקו במהירות למקום האירוע כדי להגיש עזרה ראשונה. עם הגעת צוותי הרפואה לזירה נחשף בפניהם מחזה קשה במיוחד: אחד מכלי הרכב הפרטיים שנפגעו בתאונה נזעק מעוצמת ההתנגשות אל שולי הדרך, כשהוא מעוך לחלוטין ונבלע בתוך הצמחייה והקוצים שלצד הכביש. חלקו הקדמי של הרכב השחור נהרס כליל, מכסה המנוע נתלש והתקפל מעוצמת המכה, השמשה הקדמית נופצה לרסיסים וכריות האוויר נפרסו בתוך תא הנוסעים. בשולי הדרך, בסמוך לשרידי הרכב המרוסק, טיפלו כוחות הרפואה בפצועים הרבים כשהם פורסים ציוד חירום רפואי רב וסדינים לכיסוי.

הזירה הקשה והקטלנית - צילום: כבאות והצלה לישראל הזירה הקשה והקטלנית | צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 0:17

בתוך הרכב המרוסק איתרו החובשים והפרמדיקים גבר כבן 35 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שספג פגיעות קשות ביותר בכל חלקי גופו. לאחר סדרת בדיקות רפואיות בשטח, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום עקב גודל הפציעות.

במקביל, העניקו הכוחות טיפול רפואי מציל חיים לתשעה נפגעים נוספים: גבר כבן 30 שנפגע באורח בינוני וסבל מחבלות קשות בגפיו, ושמונה נוספים שנפצעו באורח קל. כלל הפצועים פונו כשהם במצב יציב להמשך קבלת טיפול במרכז הרפואי צפון (פוריה).

ישראל הורביץ חובש בכיר ונהג אמבולנס באיחוד הצלה, והחובשים דוד מלאכי ובני חודורבסקי מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ומיניבוס. למרבה הצער ברכב אותר אחד הנוסעים ללא רוח חיים. כמו כן הענקנו סיוע ראשוני בזירת התאונה לנפגע כבן 30 שנפצע בינוני, ולחמישה ילדים (בגילאי 5 - 10) שמצבם מוגדר קל. עומסי תנועה נוצרו עקב אופי התאונה".

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פרמדיקית מד"א טל טבצניק והחובשים שלומי בוקסר וגדי אלי שחזרו את הדקות הדרמטיות בזירה וסיפרו כי מדובר היה בתאונה קשה ביותר. לדבריהם, הם זיהו מיד את הלכוד כשהוא עם חבלות קשות מאוד ולא נותר להם אלא לקבוע את מותו, תוך שהם מרכזים מאמצים במקביל בפינוי מהיר של שאר המעורבים במצב יציב לבית החולים.

לזירה הגיעו ​צוותי כיבוי מתחנת גליל-גולן, ובאמצעות ציוד חילוץ ייעודי חילצו את הלכוד שמותו נקבע במקום. ​מפקד האירוע, להב אמל בטחיש: "לוחמי האש פעלו בזירה קשה ומורכבת לחילוץ הלכוד באמצעות ציוד הידראולי ולהעבירו לגורמים הרפואה. לוחמי-האש פעלו לסריקות אחר נפגעים נוספים ולזיכוי הזירה".

בוחני התנועה של משטרת ישראל הגיעו למקום התאונה והחלו באיסוף ממצאים ובחקירת הנסיבות שהובילו לתאונה הקטלנית. כביש 98 נחסם לתנועה באזור הצומת לפרק זמן ממושך לצורך טיפול בנפגעים, פינוי כלי הרכב המרוסקים ופעולות החקירה הראשוניות.