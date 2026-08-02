צעירה בת 26 התחשמלה הערב (ראשון) בבנימינה ואיבדה את הכרתה. באופן מרגש ומפליא, בעלה, המשמש ככונן במד"א, העניק לה טיפול רפואי ראשוני והחל בפעולות החייאה עד להגעת צוותי מד"א.

חובשים ופרמדיקים של מד"א המשיכו בטיפול מציל החיים, שכלל מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם (דפיברילטור). לאחר הטיפול חזר הדופק, והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים הלל יפה כשהיא במצב יציב.

פרמדיקים במד"א, יוסף מזרחי ורוני סימסולו, סיפרו: "ראינו את הצעירה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם סימני התחשמלות. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם (דפיברילטור). לבה חזר לפעום ופינינו אותה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבה יציב".