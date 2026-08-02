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אירוע חריג: בת 26 התחשלמה בבנימינה - בעלה טיפל בה והחזיר לה את הדופק

בת 26 התחשמלה בבנימינה, בעלה של האישה, כונן במד"א, העניק לה את הטיפול הרפואי הראשוני - והחזיר לה את הדופק תוך דקות ספורות | לאחר מתן שוק חשמלי ממכשיר דפיברילטור, ליבה חזר לפעום והיא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב יציב (בארץ)

3תגובות
הזירה בבנימינה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

צעירה בת 26 התחשמלה הערב (ראשון) בבנימינה ואיבדה את הכרתה. באופן מרגש ומפליא, בעלה, המשמש ככונן במד"א, העניק לה טיפול רפואי ראשוני והחל בפעולות החייאה עד להגעת צוותי מד"א.

חובשים ופרמדיקים של מד"א המשיכו בטיפול מציל החיים, שכלל מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם (דפיברילטור). לאחר הטיפול חזר הדופק, והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים הלל יפה כשהיא במצב יציב.

פרמדיקים במד"א, יוסף מזרחי ורוני סימסולו, סיפרו: "ראינו את הצעירה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם סימני התחשמלות. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם (דפיברילטור). לבה חזר לפעום ופינינו אותה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבה יציב".

מד"אהחייאההתחשמלותבנימינה

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2
לא הבנתי, אם בעלה החזיר לה את הדופק, איך הכוננים שהגיעו אח"כ מצאו אותה ללא דופק וללא נשימה???
בניברקי
קשיא!
עיין תוספות:)
1
לא הבנתי, למה כתבתם אירוע חריג?? צריך כמובן חכתוב: אירוע דרמטי!!
יוסוף

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