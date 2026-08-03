טעות בניווט ושעות אימה: האב משחזר | "לא לסמוך על הזיכרון"

נדב אילון יחידת חילוץ ערבה , על החילוץ היום - צילום: יחידת חילוץ ערבה נדב אילון יחידת חילוץ ערבה , על החילוץ היום | צילום: צילום: יחידת חילוץ ערבה 10 10 0:00 / 1:42

משפחה מרכסים, אב עם ששת ילדיו יצאו בשעות הבוקר המוקדמות לטיול בנחל גוב שבערבה. בעוד אשתו ובתם הקטנה נשארו בצימר.

לדברי האבא, בני המשפחה רגילים לטיולים ומנוסים במסלולים מאתגרים, והצטיידו מראש בכמות מים, כובעים וציוד מתאים. התקלה החלה כאשר פספס את הפנייה הנכונה במסלול. “הייתה טעות בצבע הסימון באחת ההתפצלויות”, הוא מספר בשיחה עם כיכר השבת. במקום לפנות למסלול המעגלי שתוכנן מראש, המשיכה המשפחה במסלול אחר, ארוך ומאתגר יותר. עוד טרגדיה קשה בבין הזמנים: בחור חרדי נהרג בהתהפכות טרקטורון, חברו נפצע קובי אטינגר | 19:50 בסביבות השעה 11:30 שלח הודעה לאשתו, שנותרה בצימר עם בתם הקטנה, ועדכן כי הם נמצאים במסלול הירוק וכי הם צפויים לסיים בקרוב. באותו שלב כבר הבין שהדברים אינם מתקדמים כמתוכנן, אך עדיין היו ברשותם מים. האישה, שהכירה את המסלול לאחר שתכננה אותו מראש, הבינה מהתיאור כי בני המשפחה ככל הנראה טעו בניווט, והזעיקה את כוחות החילוץ.

משפחה שחולצה בנחל גוב ( צילום: יחידת חילוץ ערבה )

זירת החילוץ ( צילום: באדיבות המצלם )

בינתיים המשיכה המשפחה לצעוד במשך שעות בחום הכבד. ככל שהזמן חלף אזלו המים והכוחות. בשלב מסוים שתי הבנות כבר לא הצליחו להמשיך בהליכה ונשארו לנוח בצל עץ, בעוד האב המשיך בניסיון להגיע לנקודה שבה תהיה קליטה סלולרית.

לאחר שהצליח להגיע סמוך לכביש ולקלוט את רשת הסלולר, שלח את מיקומו לכוחות המשטרה וההצלה. זמן קצר לאחר מכן הגיעו מתנדבי יחידת חילוץ ערבה, איתרו את בני המשפחה והעבירו להם מים. לאחר בדיקות רפואיות של צוותי מד”א התברר כי איש מהם אינו זקוק לפינוי לבית החולים.

לדברי האב, לאורך האירוע בני המשפחה התפללו ואמרו פרקי תהילים, ובמקביל גם בני המשפחה בבית התפללו והבטיחו לתת צדקה.

בסיום הוא מבקש להעביר מסר לציבור באמצעות כיכר השבת: “צריך ללמוד היטב את המסלול לפני שיוצאים, ולא לסמוך על הזיכרון או על ‘יהיה בסדר’. ובימים חמים - לא יוצאים למסלולים ארוכים. אני חשבתי שלנו זה לא יקרה כי אנחנו רגילים לטייל, ובסוף טעיתי.”