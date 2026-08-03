כיכר השבת
ריאיון מיוחד

טעות בניווט ושעות אימה: האב משחזר | "לא לסמוך על הזיכרון"

משפחה חרדית מרכסים עם ניסיון בטיולים, שיצאה לטיול שגרתי בנחל גוב שבערבה חוותה שעות ארוכות של חרדה בשל טעות בניווט, עד שמתנדבי יחידת החילוץ איתרו אותם במצב בטוח וללא צורך בפינוי רפואי לבית החולים (חרדים)

3תגובות
נדב אילון יחידת חילוץ ערבה , על החילוץ היום
נדב אילון יחידת חילוץ ערבה , על החילוץ היום| צילום: צילום: יחידת חילוץ ערבה

משפחה מרכסים, אב עם ששת ילדיו יצאו בשעות הבוקר המוקדמות לטיול בנחל גוב שבערבה. בעוד אשתו ובתם הקטנה נשארו בצימר.

לדברי האבא, בני המשפחה רגילים לטיולים ומנוסים במסלולים מאתגרים, והצטיידו מראש בכמות מים, כובעים וציוד מתאים.

התקלה החלה כאשר פספס את הפנייה הנכונה במסלול. “הייתה טעות בצבע הסימון באחת ההתפצלויות”, הוא מספר בשיחה עם כיכר השבת.

במקום לפנות למסלול המעגלי שתוכנן מראש, המשיכה המשפחה במסלול אחר, ארוך ומאתגר יותר.

בסביבות השעה 11:30 שלח הודעה לאשתו, שנותרה בצימר עם בתם הקטנה, ועדכן כי הם נמצאים במסלול הירוק וכי הם צפויים לסיים בקרוב. באותו שלב כבר הבין שהדברים אינם מתקדמים כמתוכנן, אך עדיין היו ברשותם מים.

האישה, שהכירה את המסלול לאחר שתכננה אותו מראש, הבינה מהתיאור כי בני המשפחה ככל הנראה טעו בניווט, והזעיקה את כוחות החילוץ.

משפחה שחולצה בנחל גוב (צילום: יחידת חילוץ ערבה)
זירת החילוץ (צילום: באדיבות המצלם)

בינתיים המשיכה המשפחה לצעוד במשך שעות בחום הכבד. ככל שהזמן חלף אזלו המים והכוחות. בשלב מסוים שתי הבנות כבר לא הצליחו להמשיך בהליכה ונשארו לנוח בצל עץ, בעוד האב המשיך בניסיון להגיע לנקודה שבה תהיה קליטה סלולרית.

לאחר שהצליח להגיע סמוך לכביש ולקלוט את רשת הסלולר, שלח את מיקומו לכוחות המשטרה וההצלה. זמן קצר לאחר מכן הגיעו מתנדבי יחידת חילוץ ערבה, איתרו את בני המשפחה והעבירו להם מים. לאחר בדיקות רפואיות של צוותי מד”א התברר כי איש מהם אינו זקוק לפינוי לבית החולים.

לדברי האב, לאורך האירוע בני המשפחה התפללו ואמרו פרקי תהילים, ובמקביל גם בני המשפחה בבית התפללו והבטיחו לתת צדקה.

בסיום הוא מבקש להעביר מסר לציבור באמצעות כיכר השבת: “צריך ללמוד היטב את המסלול לפני שיוצאים, ולא לסמוך על הזיכרון או על ‘יהיה בסדר’. ובימים חמים - לא יוצאים למסלולים ארוכים. אני חשבתי שלנו זה לא יקרה כי אנחנו רגילים לטייל, ובסוף טעיתי.”

חילוץערבהניווטיחידת חילוץ ערבהנחל גוב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
זאבי הנשמה גבר שבגברים, אם בארזים נפלה שלהבת מה נגיד אנחנו 🤣
אבי
2
ילדים ממש חזקים ששרדו מסלול כ”כ ארוך בחום הזה..
משה
1
אתם מטעים ועלולים להביא לסכנת חיים. זה שלמשפחה יש ״ניסיון בטיולים״, אולי. ברור גם מהתמונה שהם לא הגיעו באמת מצויידים. אין להם מפת סימון שבילים, ולא כל אחד יצא עם 4 ליטר מים לפחות. נראה שיצאו אם הרבה הרבה פחות. בימים חמים לא מומלץ לטייל בערבה, בוודאי לא בשעות החמות אלא אולי לצאת מאוד מוקדם. כדאי להזכ
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר