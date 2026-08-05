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יוצא צבא מנוסה

קשה לצפייה: המצנח לא נפתח - הצנחן הרוסי נפל אל מותו

אירוע טראגי התרחש אמש במוסקבה כאשר צנחן מנוסה נפל אל מותו ברחובות העיר לאחר שהמצנח לא נפתח מסיבה שאינה ברורה | בתיעוד נראה הצנחן משוגר מהמטוס, אך המצנח לא נפתח עד לרגע הפגיעה בקרקע (בעולם) 

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

תיעוד קשה שהופץ ברשתות החברתיות מציג את האסון הקשה כאשר צנחן שקפץ ממטוס מסוג An-2 מגובה של כ-600 מטרים צלל ישירות אל הקרקע.

על אף שהשתמש בכבל משיכה אוטומטי שאמור היה לשלוף את המצנח הראשי עם היציאה מהמטוס, המנגנון כשל והמצנח נותר סגור.

האירוע הטראגי התרחש בשדה התעופה של אירוקלאב "אירוקאסיקה" בווטולינו שבמחוז . הנספה באירוע הוא וטרן בן 41 של כוחות הניידות האווירית. מדיווחים עולה כי ככל הנראה ניסה הצנחן להפעיל את מצנח הרזרבה שברשותו תוך כדי הנפילה, אך גם מנגנון החירום כשל ולא נפתח עד לרגע הפגיעה הקשה.

המפגן הדרמטי נערך במסגרת חגיגות "יום הצנחן" המצוינות ברוסיה מדי שנה בתאריך 2 באוגוסט, לציון הצניחה המבצעית הראשונה שנערכה בשנת 1930. מדובר במועד הנחגג באירועים פומביים ומפגנים אוויריים ברחבי המדינה, אך האירוע הנוכחי הסתיים באסון כבד עקב התקלה הנדירה בשני המצנחים.

רוסיהאסוןמצנח

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