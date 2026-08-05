קשה לצפייה: המצנח לא נפתח - הצנחן הרוסי נפל אל מותו

תיעוד קשה שהופץ ברשתות החברתיות מציג את האסון הקשה כאשר צנחן שקפץ ממטוס מסוג An-2 מגובה של כ-600 מטרים צלל ישירות אל הקרקע.

על אף שהשתמש בכבל משיכה אוטומטי שאמור היה לשלוף את המצנח הראשי עם היציאה מהמטוס, המנגנון כשל והמצנח נותר סגור.

האירוע הטראגי התרחש בשדה התעופה של אירוקלאב "אירוקאסיקה" בווטולינו שבמחוז מוסקבה. הנספה באירוע הוא וטרן בן 41 של כוחות הניידות האווירית. מדיווחים עולה כי ככל הנראה ניסה הצנחן להפעיל את מצנח הרזרבה שברשותו תוך כדי הנפילה, אך גם מנגנון החירום כשל ולא נפתח עד לרגע הפגיעה הקשה.

המפגן הדרמטי נערך במסגרת חגיגות "יום הצנחן" המצוינות ברוסיה מדי שנה בתאריך 2 באוגוסט, לציון הצניחה המבצעית הראשונה שנערכה בשנת 1930. מדובר במועד הנחגג באירועים פומביים ומפגנים אוויריים ברחבי המדינה, אך האירוע הנוכחי הסתיים באסון כבד עקב התקלה הנדירה בשני המצנחים.