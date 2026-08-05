אלדר דיין

התפתחות משמעותית נרשמת בחקירת פרשת היעלמותו של אלדר דיין, צעיר בן 22 מדימונה שעקבותיו נעלמו לפני כשבועיים. חוקרי המשטרה בודקים ביממה האחרונה מידע חדש שהתפרסם ברשתות החברתיות, לפיו דיין יצר קשר טלפוני ישיר עם אביו ממקום המחבוא שלו. כך דווח היום (רביעי) בישראל היום.

על פי פוסט שהעלתה צעירה המכירה את אלדר לעוקביה, דיין שוחח עם אביו בטלפון בימים האחרונים. בעקבות הדיווח, צפויים חוקרי המשטרה לזמן את אביו של דיין לגביית עדות מפורטת, כדי לאמת את הדברים ולבדוק האם בנו אכן יצר עמו קשר ישיר. אם הדבר יאומת, הוא יחזק את ההערכה שדיין חי ומסתתר מרצונו. במקביל להתפתחות זו, בית המשפט האריך אתמול בפעם השלישית את מעצרם של שני חבריו של דיין. השניים חשודים במעורבות בקטטה האלימה שהתרחשה באזור פתח תקווה מול חמישה צעירים מקומיים, וכן בניסיון לדרוס אותם במהלך העימות. מעבר לכך, נגד השניים עומד חשד כבד כי איימו ברצח על דיין עצמו במהלך האירוע. החוקרים עדיין בוחנים האם קיים קשר ישיר בין אותם איומים לבין היעלמותו של דיין בשטח. על פי החשד, במהלך הקטטה האלימה שהתפתחה בין שלושת הצעירים מדימונה לבין חבורת הצעירים המקומית, נאמרו איומים חמורים שעשויים להסביר את בריחתו.

אלדד יצחק דיין ( צילום: דוברות המשטרה )

תחילתו של האירוע כאשר השלושה הגיעו מדימונה לפתח תקווה ונפגשו עם חמשת הצעירים המוכרים להם. המפגש הדרדר במהירות לתגרה פיזית אלימה. על פי החשד, במהלך הקטטה ניסו השלושה לדרוס את חברי הקבוצה השנייה ואף פצעו חלק מהם באורח קל.

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לאחר מכן נטשו את מכוניתהם בתחנת דלק בפתח תקווה, תלשו ממנה את לוחיות הזיהוי במטרה לטשטש עקבות ונמלטו מהמקום. בעוד שני החברים חזרו לביתם בדימונה ושם נעצרו, דיין נעלם ומאז אבדו עקבותיו. במשטרה מעריכים כעת כי הוא שוהה בדירת מסתור באזור פתח תקווה.

מעצרם של שני החשודים קצוב כעת עד למחר. במשטרה שוקלים לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם פעם נוספת לצורך השלמת פעולות החקירה. מנגד, עורכי הדין גיא עין צבי ורועי לנג, המייצגים את החשודים מטעם הסניגוריה הציבורית, ממשיכים לתקוף את התנהלות המשטרה.

לטענת הסנגורים, מרשיהם מוחזקים במעצר כ"בני ערובה" בלבד עד שאלדר דיין יאותר, יותר מאשר החקירה עצמה מתקדמת. הם טוענים כי אין בידי המשטרה ראיות מספיקות להמשך המעצר, וכי החזקתם נעשית רק מתוך תקווה שדיין יימצא ויספק מידע נוסף.