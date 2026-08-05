שגריר ישראל לאו"ם ולארה"ב לשעבר, גלעד ארדן, ימסור מחר, יום חמישי, הצהרה מיוחדת לתקשורת שבה יודיע רשמית על הקמת מפלגת ימין חדשה בראשותו. בהצהרה המתוכננת ישא דברים גם שותפו הבכיר להקמת המפלגה, יולי אדלשטיין, מי שכיהן בעבר כיו"ר הכנסת וכיו"ר ועדת החוץ והביטחון.

הצעד הציבורי הדרמטי מגיע לאחר חודשים ארוכים של ספקולציות במערכת הפוליטית, ומסמן את חזרתם של השניים לקדמת הבמה הפוליטית עם מסר תקיף במיוחד המכוון ישירות כלפי המפלגות החרדיות והרכב הממשלה העתידי.

לקראת ההצהרה הרשמית, שחררו השניים הערב סרטון קמפיין משותף ראשון המציג את קו הסברה לוחמני. הסרטון נפתח בדיווחים חדשותיים מתוך מליאת הכנסת על אישור חוק יסוד לימוד התורה וביטול מעצר תלמידי ישיבות, כשרצף הדיווחים מלווה בתמונותיהם של נציגי המפלגות החרדיות, ובהם יצחק גולדנקופף ומשה גפני. מיד לאחר מכן מופיע גלעד ארדן כשהוא יושב בסלון ביתו ופונה ישירות למצלמה, תוך שהוא מתייחס לשמועות ולדיווחים בתקשורת סביב ריצתו: "אני מבין שיש דיבור על למה אני עדיין לא משיק, למה לא התאחדתי עדיין עם ההם או עם האחרים, עיתונאים כותבים שאני לא רץ, אפילו יריבים פוליטיים מתדרכים שאני במשא ומתן איתם, ורצות שמועות מתי אני משיק ועם מי אני משיק. אז הנה חברים, אני פה כדי להגיד לכם שברקע זה קורה, אוטוטו".

בשלב זה של הסרטון עוברת המצלמה לזווית רחבה יותר, וחושפת את יולי אדלשטיין היושב לצדו של ארדן. אדלשטיין מחזק את דבריו ומאשר בחיוך: "אוטוטו". מיד לאחר מכן מופיעות על המסך מילות המפתח המגדירות את עקרונות המפלגה החדשה: "ימין. גיוס. אחדות". בשלב מסוים בסרטון על שולחן הסלון של השניים מצלצל מכשיר טלפון נייד, כשעל המסך מופיעה שיחה נכנסת מגולדנקופף. אדלשטיין מסתכל על המכשיר המצלצל, מרים אותו ואומר לארדן: "עזוב, לא רלוונטי", תוך שהוא מנתק את השיחה ודוחה את שיחתו של נציג יהדות התורה. הסרטון חותם במסר חד-משמעי: "ההשקה אוטוטו".

הקטע שבו בוחרים השניים לדחות בפומבי ובמופגן את שיחתו של גולדנקופף מעביר מסר פוליטי ברור וחד, לפיו המפלגה החדשה מכוונת להקמת ממשלה ללא המפלגות החרדיות, תוך דגש על נושא הגיוס. האם יהיו לקוחות? ימים יגידו.