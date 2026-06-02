טוסו על זה - קניות, נקודות וטיסות.המהלך המטורף של רמי לוי.

בסוף השבוע האחרון הודיעו החברות על כניסת ישראייר כשותפה רשמית (10% מהמניות) במועדון הלקוחות שימותג מחדש כ-SuperFly. השותפות, שנחתמה ל-8 שנים, תותיר לרמי לוי 72% מהמניות ולישראכרט 18%.

הבשורה הצרכנית הגדולה היא מכפיל הערך הפיננסי: מעבר למסלול המרה ישיר לדולרים במקום שיטות הנקודות המורכבות, דבר הצפוי להכפיל פי שלושה את הערך ללקוחות. לצד הנחות עומק ומבצעים מיוחדים בסל הקניות השבועי ברשת, הלקוחות יצברו דולרים ישירים לטיסות וחופשות באילת ובעולם בכל רכישה: בכרטיס רגיל תחושב הצבירה לפי דולר על כל 500 שקלים, ובכרטיס פרימיום דולר על כל 333 שקלים.

בנוסף יוענקו 50% הנחה על מגן ביטולי טיסה, מושבים שמורים, וצבירה מואצת של 30% ברכישה ישירה בישראייר.

רמי לוי ויפית אטיאס, מנכ״לי רשת רמי לוי, מסרו: "המטרה שלנו היא בראש ובראשונה לשים את הלקוח במרכז - להמשיך להילחם ביוקר המחיה, לתת לצרכן הישראלי יותר כוח קנייה, יותר חיסכון ויותר אפשרויות ליהנות מהכסף שלו, בכל יום מחדש".

איתמר פורמן, מנכ"ל ישראכרט, הדגיש כי השותפות "יוצרת ערך רב לצרכנים", ואורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר, סיכם שהמועדון "יהפוך כל אינטראקציה להזדמנות עסקית ושיווקית משמעותית".