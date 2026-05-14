שבועות הוא חג שבו עגלת הקניות מקבלת אופי ייחודי: גבינות, פסטות, מאפים, עוגות, ירקות, קינוחים ומוצרים לאירוח. על רקע יוקר המחיה וההוצאות הגבוהות של משפחות רבות לקראת החג, בקרפור מבקשים להדגיש השנה את השילוב בין מגוון רחב לבין מחיר תחרותי, עם עשרות פריטים מרכזיים הנכנסים לסל החג.

בין המוצרים הבולטים במבצע ניתן למצוא פילה סלמון נורווגי קפוא בסטפיש ב 44.90 ש״ח לק״ג (המבצע בתוקף מה 17.5 עד 21.5) פתי בר קלאסי 500 גרם של אסם ב-7.40 שקלים, פסטה ספגטי 8 במשקל 500 גרם של אסם ב-3.90 שקלים, פודינג וניל 80 גרם של אסם ב-4 שקלים, וממרח אגוזי לוז עם קקאו נוטלה 750 גרם ב-24.90 שקלים.

גם מוצרים המתאימים לבישול ולאירוח משתלבים בסל, בהם שלישיית עגבניות מרוסקות 340 גרם של מוטי ב-16.90 שקלים, עוגיות אוראו סנדביץ' 176 גרם ב-7.50 שקלים, רביעיית טונה סטארקיסט בשמן 160 גרם ב-21.90 שקלים, וגבינה צהובה נעם 28% במשקל 500 גרם ב-22.60 שקלים.

לשולחן החג ולכיבוד המשפחתי מציעה הרשת גם קוקה-קולה/קולה זירו 1.5 ליטר ב-6.90 שקלים, גרעיני תירס מהשדה 550 גרם של יכין ב-5.90 שקלים, גבינה צפתית מעודנת במלח ים 5% במשקל 200 גרם של גד ב-11 שקלים, ובייבי מוצרלה 150 גרם של גד ב-10.50 שקלים.

בקטגוריית מוצרי הבסיס ניתן למצוא סוכר לבן 1 ק"ג של סוגת ב-2.90 שקלים, שוקולד מריר 4*100 גרם של עלית ב-20.50 שקלים, ושמן זית כתית מעולה 750 מ"ל של יד קרפור ב 19.90 שקלים.

גם מדף הגבינות ומוצרי החלב מקבל מקום מרכזי בסל השבועות של קרפור: גבינת סימפוניה 5% בטעם טבעי 200 גרם של שטראוס ב-7.70 שקלים, רביולי גבינה 400 גרם של שטראוס ב-11.50 שקלים, טופו הבית במרקם קשה 300 גרם של משק ויילר ב-7.90 שקלים, ושיבולת שועל להכנה מהירה 500 גרם של קוואקר ב-8.90 שקלים.

לצד מוצרי החלב, מציעה הרשת גם ירקות קפואים להכנת פשטידות, תוספות ומנות חג: אפונת גינה מוקפאת 800 גרם של סנפרוסט ב-11.50 שקלים, שעועית ירוקה עדינה שלמה 600 גרם של סנפרוסט ב-13.90 שקלים, ברוקולי מוקפא 800 גרם של סנפרוסט ב-12.90 שקלים, וכרובית מוקפאת 800 גרם של סנפרוסט ב-12.90 שקלים.

במדף מוצרי החלב המהדרין והאפייה ניתן למצוא קוטג' 5% 250 גרם של תנובה מהדרין ב-5.40 שקלים, חמאה 200 גרם של תנובה מהדרין ב-7.90 שקלים, שמנת לבישול 15% 250 מ"ל של השף הלבן ב-6.90 שקלים, גבינת שמנת בטעם טבעי 25% 225 גרם של נפוליאון ב-10.50 שקלים, ורויון 1.5% בנפח 1 ליטר של תנובה ב-9.50 שקלים.

גם מוצרים משלימים משתלבים במבצעים, חרוזית זיתים ירוקים 560 גרם של בית השיטה ב-7.90 שקלים, פסטה פוזילי 500 גרם של טעמן ב-2.70 שקלים, קמח חיטה לבן בהיר 1 ק"ג של קרפור ב-2.90 שקלים, וסוכר לבן 1 ק"ג של קרפור ב-2.90 שקלים.

בקרפור מציינים כי סל המבצעים נבנה במיוחד סביב צרכי החג, מתוך הבנה שהצרכן הישראלי מחפש השנה יותר מתמיד פתרונות קנייה חכמים: מצד אחד מוצרים מוכרים ואהובים של מותגים מובילים, ומצד שני מחירים שיאפשרו להרכיב שולחן חג מכובד, מגוון ומשפחתי, בלי לוותר על איכות ובלי להכביד על התקציב.