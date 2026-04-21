כ-3 מיליון חבילות תקועות: מה קורה עם משלוחים מחו"ל

צרכנים רבים מדווחים על אנומליה מרגיזה: בעוד שאתרים כמו טמו מצליחים לשגר חבילות, בשיין הסטטוס "בשלבי עיבוד" הפך לדייר קבע. בזמן שאנחנו מנסים לחדש את המלתחה, המציאות הלוגיסטית טופחת לנו על הפנים.

מה קורה מאחורי הקלעים?

פקק של מיליונים: דואר ישראל מנסה לשחרר עומס של כ-3 מיליון חבילות שהמתינו בחו"ל בזמן שהשמיים היו סגורים. זהו "צוואר בקבוק" מטורף שייקח שבועות לשחרר.

המסלול היווני: כדי לעקוף את המחסור בטיסות, חבילות רבות מוטסות ליוון ומשם מגיעות במכולות (אוניות) לנמלי ישראל. הפתרון הזה מבטיח הגעה, אבל מוסיף שבועות של המתנה.

ה"ייבוש" המכוון: שמתם לב ששיין ביטלה הטבות (כמו ה"צ'וייס דיי")? זו לא טעות. החברה מנסה "לצנן" את הביקושים כדי להשתלט על העומס הקיים. הם מעדיפים שתזמינו פחות עכשיו, מאשר שתכעסו על עיכוב של חודשיים.

האם כדאי לחכות?

בואו נהיה ריאליים אם הזמנתם בגדים דקים לעונה הנוכחית והילד כבר לובש מכנסיים שקטנים עליו בשתי מידות, אולי כדאי לשקול אלטרנטיבה. השוק בארץ כבר ערוך, והפער במחיר לפעמים שווה את השקט הנפשי ואת העובדה שהילד ילך לבוש כמו שצריך כבר מחר בבוקר.

הטיפ למזמינים האופטימיים

אם אתם בכל זאת מזמינים, פצלו חבילות. חבילה קטנה וקלה עשויה "להתפלח" מהר יותר דרך מסלולי השילוח האוויריים, בעוד שחבילות ענק נוטות להיתקע במחסני המעבר ביוון.

בין אם תבחרו לחכות לחבילה שתסיים את החופשה שלה ביוון, ובין אם תחליטו לקפוץ לחנות הקרובה לבית - זכרו שניהול נכון של הציפיות חוסך הרבה עוגמת נפש. הקיץ לא מחכה לאף חבילה, וגם הילדים שלנו לא.