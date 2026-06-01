אחרי המכוניות - עכשיו דירות: מה באמת קורה בסופרמרקטים?

מהלך חריג במיוחד בעולם הקמעונאות הישראלי מעורר סערה: אחרי שרשת אושר עד כבר מכרה רכבים חדשים בסניפיה במסגרת מבצעי ענק, כעת נחשף כי רשת ויקטורי בוחנת צעד חסר תקדים - שיווק דירות מגורים דרך הסופרמרקט.

על פי פרסומים כלכליים, מדובר בתכנון ראשוני למהלך שבו יוצעו דירות במחירים של כ־1.3 עד 1.8 מיליון שקלים, בשיתוף פעולה עם חברות קבלן. העסקה עצמה לא תתבצע בקופה - אך הסניף יהפוך לנקודת חשיפה והפניה ישירה לרוכשים פוטנציאליים.

דירה בעגלה? לא בדיוק - אבל כמעט

למרות הכותרת שמצליחה להרים גבות, המודל שנבחן שונה ממה שנדמה: הסופר לא יהפוך ל“חנות דירות”, אלא לזירת שיווק ענקית:

הלקוח ייחשף להצעות דיור בתוך הסניף או דרך מועדון הלקוחות.

ההתקשרות והחתימה יתבצעו מול הקבלן בלבד.

הרשת תקבל עמלת שיווק בלבד.

האחריות על הבנייה והפרויקט תישאר אצל היזם.

ובכל זאת, עצם העובדה שדירות נכנסות לשיח של סופרמרקטים - מסמנת שינוי תפיסתי דרמטי בעולם הצרכנות.

מאושר עד לדירות: הסופר כבר מזמן לא רק סופר

המהלך של ויקטורי מגיע זמן קצר אחרי מהלך אחר שמשך תשומת לב רבה: רשת אושר עד, שביצעה מכירה של רכבי קיה ספורטאז’ דרך הסניפים - במחירים נמוכים ממחיר השוק, במסגרת מבצע שיווקי רחב.

המהלך הזה שבר את הגבול המסורתי של עולם הקמעונאות והראה כי סופרמרקטים כבר אינם מוגבלים למזון בלבד - אלא הופכים לפלטפורמת מכירה גם למוצרים “כבדים” ויוקרתיים הרבה יותר.

איך רשתות המזון הפכו לכלי השיווק החזק בישראל?

כדי להבין את השינוי צריך לחזור לשאלה בסיסית: איך שיווק עבד פעם? עסקים ניסו להגיע ללקוח דרך פלטפורמות חשיפה שונות, כמו עיתונים, טלוויזיה, שלטי חוצות ואתרי אינטרנט - כלומר, מקומות שבהם הצרכן נחשף למסרים באופן עקיף, מחוץ לסביבת הקנייה עצמה. אבל הסופרמרקט משנה את המודל הזה מהיסוד, כי בניגוד למדיות חיצוניות, כאן הצרכן כבר נמצא פיזית במקום, כבר בתהליך קנייה, כבר מוציא כסף ובמצב מנטלי של צריכה, ולכן הוא לא “נחשף לפרסום” אלא נמצא בתוך סביבה שמלכתחילה מכוונת לפעולה צרכנית.

בתוך ההקשר הזה הסופר הופך לכלי שיווקי ייחודי, משום שכל פלטפורמת שיווק מתחרה על שלושה מרכיבים מרכזיים: תשומת לב, אמון וזמן חשיפה; והסופר מצליח להשיג את שלושתם בו זמנית: תשומת לב, כי הלקוח מסתובב דקות ארוכות בין המדפים ללא הסחות; אמון, כי מדובר ברשת מוכרת ובסביבה שנתפסת בטוחה; וזמן, כי מדובר בנוכחות פיזית אמיתית ולא בגלילה רגעית. לכן, מבחינה כלכלית, הסופרמרקט כבר אינו רק מקום לקנייה, אלא הופך ל”מדיה חיה” עם קהל שבוי, יציב ואיכותי במיוחד.

איך הרשתות גילו את זה?

זה לא קרה ביום אחד. בהתחלה היו רק מבצעים על מוצרים. אחר כך הבינו משהו עמוק יותר: מי שנכנס לסופר הוא לא רק קונה - הוא “קהל יעד חי”.

ומכאן התחיל שינוי הדרגתי:

סלולר בתוך הסופר

ביטוחים דרך מועדונים

כרטיסי אשראי ממותגים

הלוואות והטבות פיננסיות

חבילות נופש ומבצעים גדולים כלומר: הסופר הפך למערכת הפצת לידים (פניות לקוחות).

כל אלה הפכו את הסופרמרקט למוקד שיווקי שמחבר בין צריכה יומיומית לבין עסקאות גדולות ומשמעותיות.

השאלה הגדולה: עד איפה זה יגיע?

הכניסה האפשרית של דירות לסופר אינה רק גימיק - אלא חלק ממגמה רחבה יותר של טשטוש גבולות בין תחומי צריכה.

שורה תחתונה: הכותרת “דירות בסופר” נשמעת קיצונית- אבל היא מסתירה אמת עמוקה יותר: העולם השיווקי כבר לא מתבסס רק על מדיה חיצונית, אלא על מקומות שבהם אנשים כבר נמצאים פיזית ומנטלית. והסופרמרקט, אולי בלי שהתכוון לכך, הפך לאחת מפלטפורמות המדיה החזקות ביותר בישראל.

והשאלה שנשארת פתוחה היא לא אם זה יקרה - אלא כמה רחוק זה עוד ילך.