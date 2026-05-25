אם שמעתם לאחרונה את המונח "הורדת ריבית" ותהיתם מה זה אומר חוץ מכותרת יבשה במדורי הכלכלה – אתם ממש לא לבד. בשנתיים האחרונות, הריבית הגבוהה הפכה לשותפה השקטה והמעיקה בכל חשבון בנק בישראל.

ההחלטה הטרייה של בנק ישראל להוריד את הריבית לרמה של 3.75% מסמנת רשמית את היציאה מהימים החנוקים ביותר שידע המשק הצרכני. כדי להבין כמה המצב היה חמור, כדאי להיזכר בנקודת הקיצון: רק לפני תקופה לא ארוכה, הריבית בישראל זינקה לשיא חסר תקדים של 4.75% (שהקפיץ את ריבית הפריים ל-6.25% המטורפים) – השיא הגבוה ביותר מזה שני עשורים, שייקר את החזרי המשכנתאות של המשפחה הממוצעת באלפי שקלים בשנה.

אז עכשיו, כשהגלגל סוף-סוף מסתובב והריבית מתחילה לרדת, איך זה פוגש אתכם ביומיום? הנה מה שאתם חייבים לדעת.

1. המשכנתא נושמת לרווחה: ההחזר החודשי מתכווץ

נתחיל בבשורה המשמחת ביותר עבור משפחות וזוגות צעירים. אם יש לכם משכנתא, אתם כנראה מכירים היטב את מסלול הפריים – הרכיב שספג את המכות הכי קשות מאז החל גל העלאות הריבית.

ההשפעה היא ישירה ומיידית: ברגע שהריבית במשק יורדת, מסלול הפריים שלכם מוזל באופן אוטומטי, בלי שתצטרכו להרים טלפון לבנק או לחתום על טפסים.כמה זה בכסף? ההתרחקות מהשיא של ה-4.75% וכניסת הריבית לרמה של 3.75% מתורגמת כבר עכשיו לחיסכון מצטבר של מאות שקלים בחודש.השורה התחתונה: עוד קצת אוויר לנשימה שחוזר אליכם לעו"ש בסוף החודש – לחוגים של הילדים, לקניות או פשוט לסגירת חובות.

2. פחות כואב במינוס ובאשראי

לא רק המשכנתאות התייקרו כשהריבית הייתה בשיאה, אלא גם ה"אוברדראפט" וההלוואות שלקחנו לרכב, לשיפוץ או לכל מטרה אחרת.

רוב ההלוואות הצרכניות הללו מבוססות על ריבית הפריים. כשהיא יורדת, עלות החוב יורדת יחד איתה. המשמעות היא שהריבית שתשלמו לבנק על המינוס בחשבון תהיה נמוכה יותר, והחזרי ההלוואות הקיימות שלכם יצטמצמו.

3. הצד השני של המטבע: החסכונות יניבו פחות

כמו בכל דבר בכלכלה, אין מתנות חינם. אם בתקופת שיא הריבית היה משתלם מאוד לסגור כסף בפיקדונות בנקאיים וליהנות מתשואה נאה, בטוחה ונטולת סיכון – החגיגה הזו מתקרבת לסיומה.

הבנקים ימהרו לעדכן כלפי מטה את הריביות שהם מציעים על פיקדונות ותוכניות חיסכון חדשות. מי שמחפש להשקיע כסף פנוי (למשל, כספים שנשמרים בצד לטובת עזרה עתידית לילדים או לימודים), יצטרך לבחון אלטרנטיבות כמו קרנות כספיות או אפיקים אחרים בשוק ההון כדי לשמור על ערך הכסף.

4. שוק הדיור: האם המחירים שוב בדרך למעלה?

כאן נמצאת חרב הפיפיות האמיתית, במיוחד עבור מי שעדיין מנסה להגיע לדירה ראשונה.

מצד אחד, המשכנתא הופכת לנגישה וזולה יותר, וקל יותר לעמוד בהחזרים. מצד שני, כשהריבית יורדת והכסף הופך ל"זול" יותר, המשקיעים והקונים שישבו על הגדר חוזרים לשוק בהמוניהם. עלייה חדה בביקוש לדירות, בזמן שהיצע הבנייה עדיין מוגבל, עלולה להוביל לגל התייקרויות נוסף במחירי הדיור.

טיפ זהב: אם אתם נמצאים ממש עכשיו בשלבי רכישת דירה, זה בדיוק הזמן לנצל את ירידת הריבית, לעשות "מכרז ריביות" בין הבנקים השונים ולנהל משא ומתן קשוח על התנאים שלכם.

אז מה עושים מחר בבוקר?

הורדת הריבית ל-3.75% היא זריקת מרץ לכיס הצרכני, אבל כדי לנצל אותה נכון כדאי לפעול בצורה חכמה: