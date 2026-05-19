ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום (שלישי) דיון מיוחד לציון יום הסטודנט, שבמהלכו נחשפו נתונים מדאיגים על המצוקה הכלכלית הקשה של הסטודנטים בישראל. הדיון, שהתמקד בהשפעת יוקר המחיה על אוכלוסיית הסטודנטים, העלה תמונת מצב עגומה: גרעון מבני של 600 שקלים בחודש, הוצאות דיור מרסקות, ושליש מהסטודנטים שוקלים לעזוב את הארץ.

ח"כ דן אילוז, שמילא את מקומו של יו"ר הוועדה, הדגיש בפתח הדיון כי האתגר של יוקר המחייה חוצה קבוצות ומגזרים. "כשמדברים על סטודנטים והעתיד שלהם, האתגר הוא אסטרטגי למדינת ישראל", אמר אילוז, תוך שהוא מבהיר כי הנושא יישאר על סדר היום גם מעבר ליום הסטודנט.

הנתונים המדאיגים: 6,800 שקל הוצאות מול 6,200 שקל הכנסה

מנכ"ל התאחדות הסטודנטים, יונתן מרגוליס, הציג בפני הוועדה נתונים מטרידים. על פי הנתונים, סטודנט ממוצע מוציא כ-6,800 שקלים בחודש, בעוד שהכנסתו הממוצעת עומדת על 6,200 שקלים בלבד. הפער יוצר גרעון מבני של 600 שקלים בחודש, שמצטבר לאורך שנות הלימודים.

מרגוליס הוסיף כי מתוך ההוצאה החודשית, כ-3,100 שקלים הולכים על דיור בלבד - כמעט מחצית מההוצאות. הנתונים מעידים על מציאות קשה: מעל רבע מהסטודנטים נאלצים לקחת הלוואה משמעותית לממן את הלימודים, כאשר 60% מאלה שלקחו הלוואה לקחו אותה בסכום של מעל 20,000 שקלים.

"שליש מהסטודנטים שוקלים לעשות רילוקיישן"

יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, סיון קורן, הציגה נתון מטריד במיוחד: "שליש מהסטודנטים שוקלים לעשות רילוקיישן בגלל יוקר המחיה במדינת ישראל". קורן הדגישה כי המצב הביטחוני אינו הגורם העיקרי לשיקול זה. "זה אפילו לא המצב הביטחוני, ימי מילואים, שגרה וחירום. זה פשוט יקר לחיות כאן", אמרה.

קורן קראה למדינה לעבור לצעדים אקטיביים ומיידיים. "המדינה חייבת לעבור לצעדים אקטיביים, זה משבר לאומי. יוקר המחיה הולך ומרחיק צעירים, זו תעודת עניות רחבה", הבהירה. היא הוסיפה: "אנחנו לא מבקשים הנחות, מבקשים ללמוד, לעבוד, לבנות עתיד".

הפתרונות המוצעים: מהקלה במיסוי ועד דיור ציבורי

הסטודנטים והסטודנטיות הציגו בפני הוועדה מספר הצעות קונקרטיות לפתרון המשבר. ההצעות כוללות הקלה במיסוי ונקודות זיכוי במס לטובת הסטודנטים, הנחה משמעותית בארנונה, בניית דיור ציבורי לסטודנטים ושיפור תנאי המעונות, והוזלת התחבורה הציבורית לסטודנטים עד לתחבורה חינמית.

נציג משרד האוצר, צח בסול, הגיב כי יוקר המחיה הוא תופעה רוחבית הנוגעת לכל אזרחי מדינת ישראל. הוא ציין כי שכר הלימוד בישראל נמוך ביותר מ-30% מממוצע OECD, וכי קיימת מעטפת סיוע לעשירונים החלשים. עם זאת, התגובה עוררה ביקורת מצד הסטודנטים שטענו כי נציג האוצר מנסה להצדיק את המציאות.