"אמא, החלפתי מספר": הנוכלות המתוחכמת שמפילה גם את החכמים

מומחי אבטחת מידע וארגוני אכיפה בינלאומיים מתריעים בשבועות האחרונים מפני זינוק מבהיל בשיטת הונאה דיגיטלית חדשה, המכונה "עוקץ הודעות המשפחה". בניגוד לעבר, שבו הודעות מרמה היו מלאות בשגיאות כתיב, קישורים חשודים או בקשות כספיות מוגזמות מאנשים זרים - השיטה הנוכחית מבוססת כולה על פסיכולוגיה אנושית, ניצול רגש משפחתי ומהירות תגובה.

המערכת שמחקה את הקרובים אליכם

התחכום הגדול של הגל הנוכחי נעוץ במידע המוקדם שאוספים הנוכלים, לעיתים באמצעות מערכות אוטומטיות חכמות. הם מצליחים לזהות קשרים משפחתיים פשוטים, ובמקרים מסוימים אף להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לדמות את סגנון הכתיבה הרגיל של האדם הקרוב אליכם.

הקורבן בטוח לחלוטין שהוא מנהל שיחה תמימה עם הבן, הבת או האח. בשלב השני, לאחר שנבנה האמון הראשוני, מגיעה הבקשה: לחיצה על קישור לצורך "אישור הגעה", העברת קוד זיהוי מהיר שנשלח לטלפון, או סיוע כספי קטן ודחוף. ברגע שהקוד נמסר או שהקישור נפתח, הנוכלים מקבלים גישה מלאה לחשבונות הרגישים, לרשימת אנשי הקשר ולעיתים אף לפרטי האשראי של בעל המכשיר - ומכאן הדרך לנזק כספי ועוגמת נפש קצרה מאוד.

חוק הברזל: כך תגנו על המשפחה

הסכנה הגדולה בשיטה הזו היא הניצול של הרצון הטבעי והיהודי לעזור מיד לבן משפחה שנמצא כביכול במצוקה. הנוכלים בונים על כך שתפעלו מהלב ותגיבו במהירות, מבלי לעצור ולחשוב.

כדי לא ליפול במלכודת, מומחי הטכנולוגיה מציגים כלל ברזל אחד שכולם חייבים להכיר: ברגע שמתקבלת הודעה מאדם קרוב המבקש קוד, העברת כספים, או טוען ש"זה המספר החדש שלי" - עצרו הכל. אל תשיבו להודעה, אל תלחצו על שום קישור, ופשוט תחזרו אל אותו קרוב משפחה במספר הטלפון המקורי והמוכר שלו כדי לוודא שאכן מדובר בו. המניעה והזהירות המוקדמת הן חומת המגן היחידה מול הטרנד המסוכן הזה.