שוק המשקפיים החכמים נמצא בנקודת רתיחה: מצד אחד, הצלחה מסחרית מסחררת והבטחה לעידן חדש של מחשוב לביש; מצד שני, גל הולך וגובר של ביקורת ציבורית, תחקירים מטרידים ותביעות משפטיות. השאלה המרכזית שמרחפת האוויר כבר אינה רק טכנולוגית - אלא חברתית: האם ניתן לשלב מצלמות חכמות בחיי היומיום מבלי לפגוע באופן עמוק בזכות לפרטיות?

תחקיר של ה-BBC שפורסם השבוע הציף עדויות לאנשים ונשים שצולמו בסתר במרחב הציבורי באמצעות משקפי Ray-Ban של מטא, כאשר חלק מהתיעודים אף הופצו ברשת ללא הסכמתם. במקרה אחד, דווח כי אישה התבקשה לשלם כדי להסיר סרטון שבו הופיעה.

לצד הביקורת, הנתונים מצביעים על צמיחה מהירה במיוחד. חברת EssilorLuxottica, שותפתה של מטא לייצור המשקפיים, דיווחה כי בשנת 2025 נמכרו מעל שבעה מיליון זוגות - יותר מפי שלושה מהשנים 2023–2024 יחד. לפי נתוני Counterpoint Research, מטא שלטה בכ-82% מהשוק במחצית השנייה של 2025, ואף שוקלת להגדיל את קצב הייצור ל-20 מיליון יחידות בשנה.

אלא שההצלחה הזו מלווה בפרשות מטרידות. תחקיר משותף של עיתונים בשוודיה חשף כי קבלן משנה בקניה סקר תכנים שצולמו באמצעות המשקפיים - כולל צילומים מתוך בתים פרטיים - כחלק מאימון מערכות הבינה המלאכותית של החברה. בעקבות זאת, הוגשה תביעה ייצוגית בארה״ב בטענה להטעיית צרכנים והפרת פרטיות. במקביל, למעלה מ-70 ארגונים, בהם ה-ACLU וה-EFF, קראו לעצור פיתוח של זיהוי פנים במכשירים, מחשש לשימושים כמו מעקב, הטרדה ופגיעה באנונימיות במרחב הציבורי.

למרות הסערה, המתחרות הגדולות אינן נשארות מאחור. גוגל הודיעה כי תשיק ב-2026 משקפיים חכמים מבוססי Android XR עם שילוב של Gemini AI, בשיתוף פעולה עם סמסונג ומותגי אופנה מובילים. סנאפ מתכננת להשיק את משקפי ה-AR שלה עוד השנה, ואפל - לפי דיווחים - בוחנת מספר עיצובים לקראת השקה אפשרית כבר ב-2027. גם סמסונג צפויה להיכנס רשמית לשוק באירוע קרוב בלונדון.

הבעיה, כך מזהירים מומחים, אינה רק טכנולוגית אלא גם רגולטורית. אם התחזיות יתממשו ומאות מיליוני משתמשים יאמצו את המכשירים בשנים הקרובות, האכיפה תהפוך לכמעט בלתי אפשרית. מוסדות רגישים כמו בתי משפט, בתי חולים ומוזיאונים כבר מתחילים לאסור שימוש במשקפיים חכמים, אך בפועל קשה לזהות מי מצלם ומתי.

"הטכנולוגיה הזו פוגעת באופן יסודי בפרטיות", אמר ל-BBC דייוויד האריס, חוקר לשעבר במטא וכיום מרצה באוניברסיטת ברקלי. "ככל שהיא תהפוך לנפוצה יותר - כך גם ההתנגדות הציבורית תגדל". גם פרשנים מזהירים מפני שינוי תרבותי עמוק: כאשר מצלמות הופכות לחלק בלתי נפרד מהפנים האנושיות, מושג ההסכמה עלול להישחק - ואולי אף להיעלם.