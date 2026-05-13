הפתרון היצירתי של מותג השוקולד להתמכרות לסמארטפונים

העטיפה המבודדת של קיטקאט ( צילום: יצרן )

מותג השוקולד קיטקאט לקח את הסלוגן המפורסם שלו "Have a break" צעד אחד קדימה, והשיק אריזה מיוחדת שהופכת ל"כלא" זמני עבור הסמארטפון. המטרה: לאפשר לאנשים לקחת הפסקה אמיתית מהעולם הדיגיטלי בזמן שהם נהנים מהחטיף.

איך זה עובד? האריזה, שפותחה בשיתוף פעולה בין סוכנות הפרסום Ogilvy קולומביה לבין קיטקאט פנמה, מעוצבת כמעין "כלוב פאראדיי". מדובר במעטפת העשויה מחומרים מוליכים החוסמים שדות חשמליים חיצוניים. במהלך אכילת השוקולד ולאחריה, המשתמש יכול להחליק את הטלפון לתוך עטיפת המגן, שאוטמת אותו לחלוטין מפני שיחות, אינטרנט, בלוטות' ו-GPS. האריזה מורכבת משכבה מתכתית מוליכה שנמצאת בין שכבת פוליפרופילן חיצונית לבין שכבות פנימיות של נחושת, ניקל ופוליאסטר. מנגנון איטום מדויק מבטיח ששום אות לא יחדור פנימה. הפיתוח עבר סדרת בדיקות קפדנית כדי לוודא בידוד אלקטרומגנטי מלא.

השכבות מהן מורכבת העטיפה ( צילום: יצרן )

למה עכשיו?

לדברי קים וייגל, מנהל השיווק של נסטלה במרכז אמריקה, המהלך נועד להעניק פתרון מוחשי להבטחת המותג. "זה לא רק להגיד 'קחו הפסקה', אלא לתת לאנשים כלי פיזי שיעזור להם להשיג אותה באמת".

הקונספט נבחן בקרב צעירים באירועי טכנולוגיה, קמפוסים באוניברסיטאות והופעות ענק, וזכה לתגובות נלהבות. האריזה מתוכננת להחזיק מעמד כשנה, ולאחר מכן ניתן להפריד את החומרים שבה לצורך מיחזור.

זה אינו המותג הראשון שמתנסה באריזות פונקציונליות; בעבר חברות כמו מקדונלד'ס והיינץ ניסו גם הן לשדרג את חוויית המשתמש דרך עיצוב האריזה, אך קיטקאט היא מהראשונות שמשתמשת באריזה ככלי לניתוק דיגיטלי ושיפור איכות החיים.