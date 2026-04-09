מהלך שיווקי גאוני?

מערך אבטחה כבד סביב חטיפי שוקולד: נסטלה לא לוקחת סיכונים אחרי שוד מוזר

לאחר שבאירופה נגנבה משאית עמוסה במאות אלפי חטיפי קיטקט, החברה החליטה להחמיר משמעותית את מערך ההגנה על המשלוחים | המערך כולל ליווי של רכבי שטח, מאבטחים בחנויות ואבטחה צמודה למשלוחים מהמשאית ועד למדפים (מעניין)

סרטון ה'אבטחה הכבדה' סביב המשאיות

שוד חריג במיוחד הוביל לשורת צעדי אבטחה יוצאי דופן סביב אחד המוצרים המוכרים בעולם.

לאחר שבאירופה נגנבה משאית עמוסה במאות אלפי חטיפי קיטקט, החברה המפיצה נסטלה החליטה להחמיר משמעותית את מערך ההגנה על המשלוחים, ולא באופן סמלי בלבד, אלא ברמה שמזכירה אבטחה של אישים בכירים.

הזרוע הקנדית של המותג החלה לאחרונה להפעיל מערך אבטחה נרחב הכולל ליווי של רכבי שטח, מאבטחים בחנויות ואבטחה צמודה למשלוחים מהמשאית ועד למדפים. המהלך נועד לדברי החברה להבטיח שהמוצר יגיע ליעדו ללא תקלות, גם אם הדבר גורם לשיבוש מסוים בשגרה.

בהודעת החברה נמסר כי “ייתכן שיש מי שיראו בכך הפרעה לשגרת היום שלהם, אך אנו סבורים שמדובר באמצעי אבטחה נחוצים כדי להבטיח שחטיפי הוופל שלנו יגיעו בבטחה לנקודות המכירה”.

הרקע להחמרת הצעדים הוא אירוע חריג במיוחד שאירע בחודש שעבר, כאשר גנבים הצליחו לשים את ידם על משאית שלמה ובה יותר מ־400 אלף חטיפי קיטקט, במשקל כולל של כ־12 טונות של שוקולד. המשאית יצאה מאתר ייצור באיטליה בדרכה לפולין, ונעלמה בדרכה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

גאונים בשיווק
רמי

