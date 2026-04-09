"הייתם צריכים לשלם לנו": העובד שרף חצי מיליארד דולר בשידור חי

שריפת ענק החריבה לחלוטין מרכז הפצה של חברת קימברלי-קלארק בקליפורניה, המשרת כ-50 מיליון צרכנים בחוף המערבי | עובד המקום נעצר בחשד להצתה מכוונת, לאחר שתיעד את עצמו מצית את מלאי נייר הטואלט במחאה על תנאי העסקתו (חדשות בעולם)

העובד מצית את המפעל (צילום: רשתות חברתיות )

שריפת הענק פרצה ביום שלישי לפנות בוקר במחסן בשטח של כ-1.1 מיליון מ"ר באונטריו, קליפורניה. הלהבות הגיעו לדרגת "שישה-אלרם" והצריכו התערבות של כ-175 כבאים שנאבקו באש. גג המבנה קרס וכל המלאי שבו - בעיקר נייר טואלט ומוצרי טישיו - הושמד לחלוטין.

המשטרה עצרה את שאמל עבדולקרים, עובד בן 29 המועסק בחברה לוגיסטית המפעילה את המחסן, בחשד להצתה. בסרטון מטלטל שהופץ ברשתות החברתיות, נראה החשוד מצית ערמות של נייר טואלט וצועק לעבר המצלמה: "כל מה שהייתם צריכים לעשות זה לשלם לנו מספיק כדי לחיות... הנה המלאי שלכם הולך". עבדולקרים נעצר בקרבת מקום זמן קצר לאחר מכן והוא מוחזק ללא אפשרות לשחרור בערבות.

האירוע גרם לזעזוע בשוק ההון, כאשר מניית קימברלי-קלארק צנחה ב-4.1% ביום השריפה. הנזק למבנה ולמלאי נאמד בסכום של 500 מיליון דולר. אנליסטים מזהירים כי השמדת המחסן המרכזי עלולה להוביל למחסור במוצרי היגיינה ולעליית מחירי ההובלה בכל אזור מערב ארצות הברית.

9
ערבי כמובן...
עבדולכרים
8
בכל מקום המוסלמים מביאים רק אלימות ונזק.
גם בארץ - לא להעסיק ערבים
7
פרא אדם ידו בכל ויד כל בו!
יאיר
6
איזה כלב! הוא לא סתם איבד שליטה: הלך בכוונה ממחסן למחסן.... כמה רוע!
לא להאמין
5
איך זה יכול להיות שבמפעת כזה גדול אין מצלמות בשידור חי ואנשים שהיו איתו?! מוזר.....
אני
4
לא טוב'ך תלך!
כפוי טובה!
3
בס"ד כשילמדו לא להעסיק ערבים יהיה מאוחר מידי... מאחל להם שיבינו את מה שהבנו כבר מזמן. וגם לציבור הישראלי אגיד מי שמשלם בזול יעלה לו ביוקר חוץ מהביטחון שזה בעצם הדבר הכי חשוב...
אייתי
2
זה כלום מה עם הרופאים....... השם יעזור
איש
1
ממתי שוודי שורף...
דוד

