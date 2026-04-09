פרטים חדשים נחשפים בפרשת המעצר של קורטני וויליאמס, תושבת צפון קרוליינה, החשודה בביצוע עבירות חמורות נגד הביטחון הלאומי של ארצות הברית.

וויליאמס עבדה עבור הצבא בין השנים 2010 ל-2016 וסיפקה תמיכה ליחידת העילית "דלתא פורס". היא החזיקה בסיווג ביטחוני ברמת "סודי ביותר" לפני שהושעתה בעקבות חקירה פנימית.

על פי מסמכי בית המשפט, וויליאמס מואשמת כי בין השנים 2022 ל-2024 העבירה מידע מסווג על יחידה צבאית חסויה לכתב, באמצעות דואר אלקטרוני וכונן קשיח נייד. המידע כלל מסמכים, תמונות והערות שהוגדרו על ידי גורמי הביטחון כ"סודיים", וחלקו אף פורסם מאוחר יותר בכתבה עיתונאית ובספר.

כעת, היא עומדת בפני אישום של העברה בלתי חוקית של מידע על הביטחון הלאומי, עבירה שהעונש עליה עשוי להגיע ל-10 שנות מאסר.

ראש ה-FBI, קאש פאטל, פרסם הצהרה תקיפה ברשת החברתית X בעקבות המעצר, בה שיבח את עבודתם של סוכני הבולשת ויחידות הריגול הנגדי. פאטל כתב: "ה-FBI ושותפינו עצרו עובדת SOCOM לשעבר... על העברה לכאורה של מידע מסווג לחבר בתקשורת".

הוא הוסיף מסר מאיים המופנה למדליפים פוטנציאליים אחרים: "שימו לב, זהו מסר לכל מדליף פוטנציאלי: אנחנו עובדים על המקרים האלה ומבצעים מעצרים. ה-FBI לא יסבול את אלו המבקשים לבגוד בארצנו ולסכן חיי אמריקאים". וויליאמס נעצרה ביום שלישי האחרון ותישאר במעצר עד לשימוע בעניינה המתוכנן ל-13 באפריל.