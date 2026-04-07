טראמפ כועס

יוסגר לארה"ב? סערה חדשה סביב עמית סגל | מי הדליף את המידע המסווג?

נשיא ארה"ב דורש לאתר את מקור ההדלפה על הנווט האמריקני; עמית סגל מכחיש כי היה הראשון לפרסם וטוען: "הטענה בטעות יסודה"

סערה תקשורתית מתפתחת בארצות הברית סביב הדלפת מידע ביטחוני רגיש מהלחימה מול איראן, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים לאתר ולהעמיד לדין את האחראים לפרסום.

הפרשה החלה לאחר הפלת מטוס קרב אמריקני בשטח איראן. בעוד הרשויות בארה"ב הודיעו תחילה על חילוץ טייס אחד, דבר קיומו של איש צוות נוסף – נווט שנותר בשטח – נשמר בסוד, עד שפורסם בתקשורת.

בתדרוך בבית הלבן הביע טראמפ זעם על ההדלפה, שלדבריו חשפה מידע רגיש לאיראנים ואף הובילה להצעת פרס כספי על ראשו של איש הצוות. "נמצא את המדליף", אמר טראמפ, והוסיף כי ייתכן שיופעל לחץ משפטי על כלי תקשורת לחשוף את מקורותיהם, גם במחיר של צעדים פליליים.

בתקשורת האמריקנית, בין היתר בכלי תקשורת מרכזיים, הוזכר שמו של העיתונאי עמית סגל כמי שפרסם ראשון את המידע. פרסום מוקדם שלו בערוץ טלגרם, שבו כתב כי מדובר בדיווח ראשון, חיזק את ההערכות הללו – אך בהמשך נמחק.

סגל עצמו דחה את הטענות והבהיר כי לא היה הראשון לדווח. "בעוד שאני מעריך את תשומת הלב, אני חושש שהיא אינה מוצדקת. לא הייתי העיתונאי הראשון לדווח", מסר, והוסיף כי כלי תקשורת בינלאומיים ואחרים פרסמו את המידע לפניו.

ברשתות החברתיות בישראל, שונאיו של עמית סגל ניצלו את ההזדמנות כדי להאשים אותו בפגיעה בביטחון וביחסים עם ארה"ב, ואף קראו להסגרתו.

הפרשה מעוררת שאלות משפטיות מורכבות, ובראשן האם רשויות בארה"ב יכולות לפעול נגד עיתונאי שאינו אזרח אמריקני – וכן עד כמה ניתן לחייב כלי תקשורת לחשוף מקורות, במיוחד כאשר מדובר בפרסום מחוץ לגבולות המדינה.

3
מי לא יודע שצוות של כל מטוס קרב מורכב מנווט וטייס...
נו, באמת
לא כל מטוס קרב יש 2
מושה
יש יחיד ויש זוגי...למשל f-16c הוא יחיד
לא מדוייק
2
מתי בישראל יתחילו להתנהג ככה נגד מדליפים?
חכם
1
באו נעשה סדר:מטוס החמקן f 35 מאייש טייס אחד.לישראל יש שני דגמים של הf 15 האפור מכיל אחד והצבוע בצבעי הסוואה מכיל שניים.כמו כן בf 16.לארה"ב יש רק f 15 המכיל שני טייסים
פושטק

