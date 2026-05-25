דם על הגגות: 1,300 אסירים בוונצואלה פתחו במרד אלים 

האיסרים על הגשר במהלך המרד ( צילום: רשתות חברתיות )

מה שהחל כמחאה שקטה בכלא "אינחובה" הפך למרד דמים לאחר שסגל הכלא פתח בירי חי לעבר האסירים. תיעוד קשה שהופץ מהשטח מציג אסיר עם פצע ירי בחזהו, בזמן שחבריו זועקים לעזרה מגגות המבנה.

לפי טענות האסירים וארגוני זכויות אדם, הסוהרים והנהלת הכלא לא הסתפקו בירי; הם מואשמים בביצוע מעשי עינויים, הלקאות קשות ואף "הוצאות להורג" של אסירים לא חמושים. בנוסף, הנהלת הכלא החרימה את בגדי האסירים ואסרה עליהם לקבל ביקורי משפחות.

בתגובה להתעללות, כ-1,300 אסירים ואסירות פתחו במרד, השתלטו על גגות הכלא והציתו ערימות של מזרנים. האסירים תלו שלטי "SOS" וקראו להדחה מיידית של מנהל הכלא, אותו הם מסמנים כאחראי הישיר לזוועות. מחוץ לחומות, המהומה גלשה לעימותים אלימים בין המשמר הלאומי לבין בני משפחה מודאגים שניסו למנוע מהכוחות לפרוץ למתקן, בעוד קולות נפץ נשמעים מתוך הכלא. המצב נותר נפיץ תחת הממשל הזמני החדש בוונצואלה.

האירוע הדרמטי הזה מתרחש בתקופה של טלטלה פוליטית עמוקה בוונצואלה. לאחר תפיסתו של הנשיא לשעבר ניקולס מדורו בידי כוחות ארה"ב בינואר האחרון, המדינה נמצאת תחת הנהגתה של הנשיאה הזמנית, דלסי רודריגז. בעוד הממשלה החדשה מנסה להעביר חוקים לשחרור אסירים פוליטיים, המצב בבתי הכלא נותר נפיץ.