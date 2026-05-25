כיכר השבת
אין מבוגר אחראי

דם על הגגות: 1,300 אסירים בוונצואלה פתחו במרד אלים 

עשן שחור סמיך, מזרנים בוערים ואסירים פצועים מירי חי: הכלא במדינת בארינאס הפך לשדה קרב במחאה נגד "משטר של עינויים" | בעוד המשפחות מתעמתות עם המשמר הלאומי בחוץ, האסירים על הגג מצהירים: "לא נפסיק עד שמנהל הכלא יודח" (חדשות בעולם)

האיסרים על הגשר במהלך המרד (צילום: רשתות חברתיות)

מה שהחל כמחאה שקטה בכלא "אינחובה" הפך למרד דמים לאחר שסגל הכלא פתח בירי חי לעבר האסירים. תיעוד קשה שהופץ מהשטח מציג אסיר עם פצע ירי בחזהו, בזמן שחבריו זועקים לעזרה מגגות המבנה.

לפי טענות האסירים וארגוני זכויות אדם, הסוהרים והנהלת הכלא לא הסתפקו בירי; הם מואשמים בביצוע מעשי עינויים, הלקאות קשות ואף "הוצאות להורג" של אסירים לא חמושים. בנוסף, הנהלת הכלא החרימה את בגדי האסירים ואסרה עליהם לקבל ביקורי משפחות.

האיסרים על גג הכלא במהלך המרד
האיסרים על גג הכלא במהלך המרד | צילום: צילום: רשתות חברתיות

בתגובה להתעללות, כ-1,300 אסירים ואסירות פתחו במרד, השתלטו על גגות הכלא והציתו ערימות של מזרנים. האסירים תלו שלטי "SOS" וקראו להדחה מיידית של מנהל הכלא, אותו הם מסמנים כאחראי הישיר לזוועות.

מחוץ לחומות, המהומה גלשה לעימותים אלימים בין המשמר הלאומי לבין בני משפחה מודאגים שניסו למנוע מהכוחות לפרוץ למתקן, בעוד קולות נפץ נשמעים מתוך הכלא. המצב נותר נפיץ תחת הממשל הזמני החדש בוונצואלה.

האיסרים על גג הכלא במהלך המרד
האיסרים על גג הכלא במהלך המרד | צילום: צילום: רשתות חברתיות

האירוע הדרמטי הזה מתרחש בתקופה של טלטלה פוליטית עמוקה בוונצואלה. לאחר תפיסתו של הנשיא לשעבר ניקולס מדורו בידי כוחות ארה"ב בינואר האחרון, המדינה נמצאת תחת הנהגתה של הנשיאה הזמנית, דלסי רודריגז. בעוד הממשלה החדשה מנסה להעביר חוקים לשחרור אסירים פוליטיים, המצב בבתי הכלא נותר נפיץ.

אסיריםצבא ארה"בבית כלאניקולס מדורווונצואלהמרד אזרחי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר