בין תמיכה לדאגה

דרמה עולמית: הנשיא טראמפ הכריז על הפסקת אש | נתניהו: "ההסכם אינו על לבנון" - איראן מאיימת לחזור לתקוף

תפנית דרמטית במזרח התיכון: הנשיא טראמפ הודיע על השעיית התקיפות באיראן לשבועיים לטובת ועידת פסגה בפקיסטן. בתגובה להכרזה, שיגרה טהרן מטח כבד לעבר ישראל שגרם לנפגעים ולנזק | צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה בלבנון למרות הפסקת האש (בארץ)

בתהפוכה דרמטית שהותירה את העולם המערבי והמזרח התיכון בתדהמה, הודיע הנשיא דונלד טראמפ הלילה (ליל החג, בין רביעי לחמישי) על הפסקת תקיפות זמנית ב - שעות ספורות אחרי שפרסם איומים חריפים במיוחד על 'מוות של ציוויליזציה שלמה'. אך המציאות בשטח סיפרה סיפור שונה לחלוטין: בעוד הבית הלבן מדבר על הפסקת אש, איראן שיגרה הלילה מטח חימושים כבד לעבר ישראל, עם פגיעות ישירות במספר מוקדים.

האיומים שפרסם מוקדם יותר היו חריגים אף לסטנדרטים שלו. "ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם. אני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כנראה יקרה", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו. "47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות, סוף סוף יסתיימו. אלוקים יברך את העם הגדול של ".

אך בשעות הערב, כאשר פקיסטן העבירה לטהרן הצעה מקיפה להפסקת אש הכוללת פתיחה מחדש של מצר הורמוז, שינה טראמפ את הטון. ההצעה הפקיסטנית, המכונה 'הסכם איסלמבאד', קובעת הפסקת אש מיידית ופתיחת המיצר לשיט חופשי, כאשר בשלב שני, תוך 15 עד 20 יום, אמורות להתקיים שיחות ישירות בין הצדדים.

איראן, לעומת זאת, דחתה את ההצעה והציגה תנאים חדשים. סוכנות IRNA, סוכנות החדשות הרשמית של המשטר, פרסמה 10 תנאים שכוללים בין השאר סיום קבוע למלחמה, הסרת כל העיצומים, שיקום המדינה ואבטחת המעבר החופשי במצר הורמוז. טראמפ הגיב להצעה הנגדית וקרא לה "לא מספיק טובה", אך הבהיר כי "המלחמה יכולה להסתיים מהר מאוד אם איראן תעשה את הדברים שהיא צריכה לעשות".

ישראל: תמיכה בהחלטה אך חופש פעולה מלא

ראש הממשלה הבהיר כי ישראל תעמוד לצד ההחלטה האמריקנית, אך הדגיש את חופש הפעולה הישראלי. "אני כל הזמן אומר לכם שאנחנו כותשים את משטר הטרור באיראן. אבל אנחנו עושים זאת ביתר-שאת, ובעוצמה הולכת וגוברת", מסר נתניהו.

"אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והגשרים שמשמשים את משמרות המהפכה", הוסיף ראש הממשלה. "הפעולות הללו אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הן נועדו להחליש ולכתוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים".

המטח האיראני: הפער בין מילים למעשים

למרות ההצהרות על הפסקת אש זמנית, איראן בחרה להפגין עוצמה ושיגרה הלילה עשרות חימושים לעבר ישראל. המטח פגע באזורים שונים ברחבי הארץ, כולל הצפון, המרכז והדרום. דיווחים ראשוניים מדברים על פגיעות ישירות במספר מוקדים, נפגעים ונזק כבד לרכוש.

התקיפה האיראנית מדגימה את הפער התהומי בין ההצהרות הדיפלומטיות בבית הלבן לבין המציאות הקשה בשטח. בעוד טראמפ מדבר על 'חוכמה ושלום', תושבי ישראל מצאו עצמם במקלטים תחת מטח חימושים קטלני.

התקיפות האמריקניות: מכות קשות לתשתיות

במקביל לאיומים ולהצהרות, המשיכה ארצות הברית לפגוע בתשתיות האיראניות. בכיר אמריקני מסר לרשת Fox News כי צבא ארה"ב ביצע "עשרות תקיפות" נגד מטרות צבאיות באי חארג - מוקד אסטרטגי לייצוא הנפט האיראני. היעדים כללו בונקרים, עמדות מכ"ם ומצבורי תחמושת.

בנוסף, דווח על פגיעה בתשתיות תחבורה מרכזיות: תקיפות במסילות רכבת בעיר כרג', סמוך לעיר כאשאן, וכן פגיעה בגשר המחבר בין תבריז לעיר השתרוד בצפון-מערב המדינה. התקיפות נועדו לשבש את יכולת המשטר להעביר חומר גלם לנשק וכלי לחימה.

בתקיפה נפרדת, חיסלה ארצות הברית מספר בכירים במשמרות המהפכה בבונקר תת-קרקעי בטהרן. המבצע בוצע באמצעות מפציצים אסטרטגיים מסוג B-2, שהטילו פצצות כבדות מסוג GBU-57 - המכונות 'אם כל מפצחות הבונקרים'. גורם ביטחוני בכיר ציין כי "חלק גדול משרשרת הפיקוד חוסל".

המזרח התיכון בצומת דרכים

המזרח התיכון נכנס לשבועיים של חוסר ודאות מוחלט. האם מדובר בפתח להסדר היסטורי או במלכודת איראנית שנועדה לאפשר למשטר להתחמש מחדש? בעוד שריף וטראמפ מדברים על 'חוכמה ושלום', ישראל נשארת עם אצבע על ההדק מול האש שלא פוסקת.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב בחריפות לאיומי טראמפ והאשים אותו בכך שהוא "גורר את ארה"ב לגיהנום עלי אדמות" בשל ציות לפקודותיו של ראש הממשלה נתניהו. "המהלכים הפזיזים שלך גוררים את ארצות הברית לגיהנום עלי אדמות עבור כל משפחה ומשפחה", מסר קאליבאף, "וכל האזור שלנו הולך להישרף כי אתה מתעקש לציית לפקודותיו של נתניהו".

בימים הקרובים יתברר אם ההצהרות על הפסקת אש זמנית יובילו לשיחות מהותיות או שמדובר רק בהפוגה קצרה לפני סבב נוסף של אלימות. כל עוד המטחים האיראניים ממשיכים לפגוע בישראל, קשה להאמין שהדרך לשלום קרובה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

21
אני מכיר את הרשעים האלו בטהרן הם מבינים רק כוח אסור להאמין להם לשנייה טראמפ עושה נכון צריך לשבור להם את הכלכלה עד שהעם יקום עליהם
מנשה
20
לא הפסקת אש ולא נעליים תמחה את זכר עמלק נתניהו צריך לתת להם בראש עם כל הכוח ואנחנו צריכים למחוק את טהרן מהמפה שום פשרה עם זרע המרעילים האלו
מנצור
צודק לחלוטין!!!!!
Tehila the queen 👑
כל כך נכון
אני
דבר ראשון אתה לא יודע מי זה עמלק דבר שני בתוך אירן יש 10.000 יהודים ואם מצידך למחוק מדינה ענקית פי 75 פעם מישראל בשטח ופי 10 כמעט מישראל בתושבים אז כנראה שאין לך לב של יהודי אתה חייב להתביש על דעותיך כנראה אתה אכזרי בדבריך הראווים לגנאי תתבייש בך ומה שבטוח אוי להוריך שגידלו אדם כמוך
למגיב 10 בשם מנצור
בלי קשר למה שהצגתה כאן אתה בעצמך מדבר במילים גסות
אני
מישהו אמר ליהודים שם להישאר באיראן? שיעלו לארץ הקודש
יצחק
מי אמר ליהודים להישאר שם? והוא צודק לגמרי , רק למחוק את איראן
אור
19
שום הפסקת אש! רק הכרעה איראן צריכה לשלם מחיר כבד שיזעזע את המזרח התיכון להחזיר אותם 50 שנה אחורה בתשתיות המלחמה הזו חייבת להסתיים בניצחון מוחץ בלי פשרות ובלי ועידות סרק רק כוח יביא שקט
אלי
18
מה זה אומר! שחוזרים ללימודים?!!!!!
Tehila the queen 👑
17
ינעל אבוק איראן ה' ישרוף אותם אחד אחד נתניהו יא בני אל תפחד מהם תשלח להם את המטוסים שיעשו מהם קוסקוס כפרה על החיילים שלנו שה' יחזיר אותם שלמים אחרי שימחקו את הרשעים האלה אמן
סולטנה
16
לחמנו בעוצמה לצד המעצמה החזקה בעולם והעברנו את איראן אחורה שנים. בין השמדה לסגירת הורמוז המשטר בטהרן התקפל. אבל כאן בארץ? יש מי שמעדיף להדהד את האויב רק כדי להפיל את נתניהו אפס אחריות. אפס הבנה פשוט מביך
אריה
את מי עניין הורמוז לפני. המטרה היתה הגרעין והטילים התקווה שהמשטר יפול. כרגע הכול נשאר. אם זה ישתנה אז מעולה
שי
15
יששששששששש!!!
אלעדי
14
לא הבנתי, אנחנו נכנסים למקלטים עם הילדים בזמן שהטראמפ הזה מכריז על הפסקת אש? הוא ירד פעם בחיים שלו ב 3 בלילה למקלט עם הילדים? הוא שמע פעם אזעקה או התרעה לפננ שיגור טילים? איפה הוא חי? מי מכריז על הפסקת אש חד צדדית בזמן שהאויב ממשיך לשגר איומים?
שייקה
13
גם אני רציתי לראות המשך כתישה אבל בואו נישאר עם עובדות. מי שמדבר על הפסד או אסון מתעלם מהמציאות ישראל פעלה חופשית בשמי איראן ופגעה בתשתיות קריטיות אפשר להתווכח אבל לא להמציא
נועם
12
כל הכבוד לנשיא ארה"ב טרמפ על המהלך החשוב של הפסקת האש מצפים שזה יוביל להפסקת אש קבועה ולא כפי נתניהו שאינו מעוניין להפסקת אש ומצידו של החיים עם ישראל יסבול במלחמות אבל הוא לא יודע שלב מלאכים ושרים ביד ה' יתברך. ומצפים במהרה להפלתו בממשלתו של האדם המאוס ואיש המלחמות הנודע נתניהו
חרדים
אתה מקפלן זה צועק
אלי
אתה מפגר שמאלני
חכמה
לא יודע מי אתה. אבל אתה נשמע קפלניסט. שמאלן. שונה יהדות. ערב רב
דוד
אוי לאדם שיבטח בגויים!!! נתניהו עד ביאת משיח!!!!!!! גאולה בפתח!!!! תמחקו את שונאי ומבקשי רעתינו
אוי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

