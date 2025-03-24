בן צור עושה זאת שוב: שכר המינימום עולה | כשעיד אל פיטר ובין הזמנים נפגשים בכנרת | שוב מעבדת סמים ענקית בלב העיר החרדית | החו"צניקים באים: תיעוד וסיקור מאירוע סיום הזמן | רגע לפני הגיוס - האדמו"ר מגור פינה זמן למבחן פומבי בישיבה (מעייריב)
חוקים שעשו הרבה רעש, לא ישפיעו לטובה על רמת החיים בארץ, והחוקים שלא מדברים עליהם הם שיביאו שינויים משמעותיים שיועילו לציבור. בזה מתבטאת האחריות של עיתונות רצינית, לתת קרדיט לפוליטיקאים על עשייה משמעותית, ופחות להתייחס להכרזות ולהצהרות הפופוליסטיות (טורים)
בראיון לתכנית "פגוש את העיתונות" של רשת NBC מתבטא טראמפ בנושאים כלכליים בטון השייך בדרך כלל לפוליטיקאים מהצד השמאלי במפה האמריקנית. הוא בעד העלאת מיסים לעשירים והגדלת שכר המינימום לשעה. מהפך במפלגה הרפובליקנית או קמפיין בחירות? (בעולם)
האב הגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, וביקש לחייב את האם במזונות בתם בת ה-16, המתגוררת אצלו. לאחר שבחן את מצבם הכלכלי של ההורים, קבע השופט מחמוד שדאפנה שחיוב האם במזונות של 400 שקל בחודש לא יפגע ביכולתה לפרנס את עצמה.