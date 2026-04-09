כיכר השבת
הזמנה למלכודת?

מעבר באישור: איראן מציעה "מסדרון בטוח" בהורמוז, אך ענקיות הספנות מסרבות לחזור

בעוד במשמרות המהפכה מציעים נתיב מעבר "בטוח" בשליטתם במיצר הורמוז, חברות הענק כמו 'מארסק' מבהירות כי ללא ודאות ביטחונית מוחלטת, הספינות לא יחזרו למים המאוימים | הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן טרם שכנעה את השוק העולמי כי האזור נקי מסיכונים וממכשולים ימיים (העולם הערבי)

1תגובות
כוחות קומנדו וסירות טילים של חיל הים של צבא שומרי המהפכה האסלאמית בתמרון הנביא התשיעי באזור הכללי של מצר הורמוז, המפרץ הפרסי. (צילום: By sayyed shahab-o- din vajedi - http://akkasemosalman.ir/wp-content/gallery/immortal/manovr-daryaei17.jpg, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44399753)

עם כניסתה של הפסקת האש בפועל, משמרות המהפכה (IRGC) הודיעו על הקמת "מסדרון בטוח" במיצר הורמוז, המנתב ספינות דרך המים הטריטוריאליים של בסמוך לאי לארק. עם זאת, המעבר בנתיב זה אינו חופשי: הוא דורש אישור איראני מראש ונמצא תחת פיקוח הדוק של טהרן. גורמים בתעשייה חוששים כי מדובר בניסיון לשלוט בתנועה הימית, בעוד ששאר מרחב המיצר נותר תחת הערכת סיכון גבוהה עקב הלחימה האחרונה.

ענקית הספנות 'מארסק' (Maersk), עם צי של מעל 700 אוניות ופעילות ב‑130 מדינות, הבהירה כי למרות הפסקת האש, היא נוקטת בגישה זהירה ואינה מבצעת שינויים בנתיביה בשלב זה. בחברה מדגישים כי הפסקת האש "אינה מספקת ודאות ימית מלאה" וכי כל החלטה על מעבר במיצר תתבסס על ניטור הדוק של המצב הביטחוני והערכת סיכונים רציפה.

מפת המעברים בהורמוז (צילום: ד"ש)

כדי לעקוף את האזור המסוכן, החברה ממשיכה להסתמך על מערכת ה"גשר היבשתי" שלה, המעבירה סחורות דרך נמלים בערב הסעודית, עומאן ואיחוד האמירויות, ומשם יבשתית ליעדים במפרץ – פתרון יקר אך בטוח יותר מהפלגה במיצר הורמוז המתוח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איפה עלובי הנפש האערופים ששותים את הנפט והגז שעובר במצרים? לא הודו, לא סין ולא המפרציות לא מוכנים "ללכלך את הידיים" למרות ההשקעה העצומה של ארה"ב בצבאות שלהן. הסכם הגנה כלשהו עם מדינות כמו בריטניה, צרפת או ספרד לא שווה את הנייר. ישראל סמכה על בת ברית אמיתית שהנשיא הנוכחי שלה עמד בהבטחתו להגן עליה בפנ
שיין

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר