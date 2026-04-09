כוחות קומנדו וסירות טילים של חיל הים של צבא שומרי המהפכה האסלאמית בתמרון הנביא התשיעי באזור הכללי של מצר הורמוז.

עם כניסתה של הפסקת האש בפועל, משמרות המהפכה (IRGC) הודיעו על הקמת "מסדרון בטוח" במיצר הורמוז, המנתב ספינות דרך המים הטריטוריאליים של איראן בסמוך לאי לארק. עם זאת, המעבר בנתיב זה אינו חופשי: הוא דורש אישור איראני מראש ונמצא תחת פיקוח הדוק של טהרן. גורמים בתעשייה חוששים כי מדובר בניסיון לשלוט בתנועה הימית, בעוד ששאר מרחב המיצר נותר תחת הערכת סיכון גבוהה עקב הלחימה האחרונה.

ענקית הספנות 'מארסק' (Maersk), עם צי של מעל 700 אוניות ופעילות ב‑130 מדינות, הבהירה כי למרות הפסקת האש, היא נוקטת בגישה זהירה ואינה מבצעת שינויים בנתיביה בשלב זה. בחברה מדגישים כי הפסקת האש "אינה מספקת ודאות ימית מלאה" וכי כל החלטה על מעבר במיצר תתבסס על ניטור הדוק של המצב הביטחוני והערכת סיכונים רציפה.

מפת המעברים בהורמוז ( צילום: ד"ש )

כדי לעקוף את האזור המסוכן, החברה ממשיכה להסתמך על מערכת ה"גשר היבשתי" שלה, המעבירה סחורות דרך נמלים בערב הסעודית, עומאן ואיחוד האמירויות, ומשם יבשתית ליעדים במפרץ – פתרון יקר אך בטוח יותר מהפלגה במיצר הורמוז המתוח.