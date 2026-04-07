משימת ארטמיס 2 של נאס"א נכנסה להיסטוריה עם הישג חסר תקדים: לראשונה מאז עידן אפולו, בני אדם התרחקו מכדור הארץ למרחק הגדול ביותר שנמדד אי פעם – יותר מ-406 אלף קילומטרים – ושברו את השיא שנקבע במשימת אפולו 13 בשנת 1970.

השיא נקבע במהלך המעבר בצדו הרחוק של הירח, רגע שבו איבדה החללית קשר עם כדור הארץ למשך כ-40 דקות – פרק זמן דרמטי שבו הצוות היה לבדו לחלוטין בחלל העמוק. מעבר היסטורי סמוך לירח במהלך המשימה חלפה החללית אוריון במרחק של כ-6,544 קילומטרים בלבד מפני הירח – נקודת הקרבה המרבית במסע. זמן קצר לאחר מכן הגיעו האסטרונאוטים גם לנקודה הרחוקה ביותר מכדור הארץ במסעם, ובכך קבעו את השיא ההיסטורי. המעבר לא היה רק הישג טכנולוגי, אלא גם הזדמנות מדעית נדירה: האסטרונאוטים צפו באזורים בצדו הרחוק של הירח שמעולם לא נראו בעיניים אנושיות, ותיעדו מכתשים ותצורות גיאולוגיות מורכבות – בהן אזור "הים המזרחי" ומכתש הרצשפרונג. תיעוד ראשון מסוגו – וליקוי חמה מהחלל המשימה סיפקה גם רגעים יוצאי דופן: במהלך הטיסה זכו האסטרונאוטים לצפות בליקוי חמה מנקודת מבט שמעולם לא נראתה קודם. מהחללית נראה הירח גדול משמעותית מהשמש, והצוות הצליח לתעד את הילה הסולארית – תופעה נדירה בתנאים כאלה. בנוסף, זיהו אנשי הצוות הבזקי אור שנגרמו מפגיעות מטאוריטים זעירים על פני הירח – תצפית שעשויה לספק מידע חדש על פעילות פני השטח שלו.

לצד ההישגים המדעיים, המשימה כללה גם רגעים מרגשים במיוחד. האסטרונאוטים ביקשו להעניק שמות לשני מכתשים על הירח: האחד "אינטגריטי" – על שם החללית, והשני "קרול" – על שם רעייתו המנוחה של מפקד המשימה, ריד וייסמן.

בעת הקריאה הרשמית של הבקשה, כך דווח, לא נותרו עיניים יבשות – לא בחללית ולא במרכז הבקרה על פני כדור הארץ.

"לא רק שיא – הבטחה לעתיד"

הצוות עצמו הדגיש כי שבירת השיא אינה המטרה המרכזית. בדברים שנמסרו מהחללית, אמר האסטרונאוט הקנדי ג'רמי הנסן כי ההישג נועד "לאתגר את הדור הבא ולהבטיח שהשיא הזה לא יחזיק מעמד זמן רב".

גם ראש נאס"א בירך על ההישג וציין כי מדובר בצעד נוסף בדרך להגשמת היעד הגדול: חזרה קבועה של בני אדם אל הירח – ובהמשך גם משימות מאוישות למאדים.

הדרך חזרה – והיעד הבא

לאחר השלמת המעבר ליד הירח, החלה החללית במסע חזרה לכדור הארץ, שאמור להימשך מספר ימים. הנחיתה מתוכננת באוקיינוס השקט, מול חופי קליפורניה, שם יאספו צוותי חילוץ את האסטרונאוטים.

משימת ארטמיס 2 נחשבת לאבן דרך קריטית בתוכנית ארטמיס – שמטרתה לא רק להגיע שוב לירח, אלא להקים עליו נוכחות אנושית קבועה.

אם אפולו סימלה את כיבוש הירח, הרי שארטמיס מסמנת שלב חדש: התבססות. והלילה, עם שבירת השיא ההיסטורי, נדמה שהאנושות כבר עשתה צעד משמעותי בכיוון הזה.

