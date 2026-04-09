כיכר השבת
10 פטה-בייט

הלם בסין: תוכניות גרעין, חמקנים וסימולציות מלחמה נגנבו ממחשב-העל הלאומי

פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)

נשיא סין (צילום: שאטרסטוק)

קבוצת האקרים הצליחה לחדור ללב התשתית הטכנולוגית של ולגנוב כ-10 פטה-בייט של נתונים מסווגים ממרכז מחשוב-העל הלאומי בטיאנג'ין. המאגר שנגנב כולל סימולציות מלחמה נגד נושאות מטוסים, בדיקות של פצצות חודרות בונקרים ושרטוטים טכניים של מטוסי קרב וחמקנים מתקדמים.

לפי הדיווחים, המבצע נמשך כחצי שנה והתבצע בשקט דרך נקודת VPN פרוצה, מבלי לעורר אזעקות במערכות האבטחה הסיניות. המידע כבר החל לצוץ בערוצי טלגרם, שם מציעים התוקפים גישה מלאה למאגר תמורת סכומי עתק במטבעות קריפטוגרפיים.

הזעזוע בבייג'ינג הוביל על פי הדיווחים להדחת בכירים במערכת הביטחון, כולל המתכנן הראשי של מטוס הקרב החמקן J-20. מומחי סייבר עדיין בוחנים את אמיתות הנתונים, אך נראה כי מדובר באחת המכות המודיעיניות הקשות שספגה סין - מכה החושפת את תוכניות הנשק העתידיות שלה.

