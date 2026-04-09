קבוצת האקרים הצליחה לחדור ללב התשתית הטכנולוגית של סין ולגנוב כ-10 פטה-בייט של נתונים מסווגים ממרכז מחשוב-העל הלאומי בטיאנג'ין. המאגר שנגנב כולל סימולציות מלחמה נגד נושאות מטוסים, בדיקות של פצצות חודרות בונקרים ושרטוטים טכניים של מטוסי קרב וחמקנים מתקדמים.

לפי הדיווחים, המבצע נמשך כחצי שנה והתבצע בשקט דרך נקודת VPN פרוצה, מבלי לעורר אזעקות במערכות האבטחה הסיניות. המידע כבר החל לצוץ בערוצי טלגרם, שם מציעים התוקפים גישה מלאה למאגר תמורת סכומי עתק במטבעות קריפטוגרפיים.

הזעזוע בבייג'ינג הוביל על פי הדיווחים להדחת בכירים במערכת הביטחון, כולל המתכנן הראשי של מטוס הקרב החמקן J-20. מומחי סייבר עדיין בוחנים את אמיתות הנתונים, אך נראה כי מדובר באחת המכות המודיעיניות הקשות שספגה סין - מכה החושפת את תוכניות הנשק העתידיות שלה.