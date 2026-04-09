ישלמו את המחיר?

פאניקה במדינות המפרץ: "ארה"ב קיפלה את הצי, וטהראן הפכה לבעלת הבית"

בצל הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, מדינות המפרץ מתעוררות למציאות שבה הן נותרו לבדן בחזית | בעוד איראן חוגגת את הפסקת האש כ"כניעה אמריקאית", בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהן אלו שישלמו את מחיר ההסכם שהותיר את השליטה במצר הורמוז בידי איראן | "בין המצרים" (העולם הערבי)

אמיר קטאר והנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

הפסקת האש בת השבועיים עליה הכריזו וושינגטון וטהראן מתקבלת במפרץ בתחושה מרה, של כניעה אמריקאית באזור. בזמן שמועצת הביטחון הלאומית של איראן מציגה את ההסכם כניצחון מוחץ, ואף מפיצה תמונות המציגות את כמי שנכנע לתנאיהם, בעלות הברית האזוריות של ארה"ב חוששות שהן אלו שישלמו את המחיר.

החשש המרכזי הוא שטהראן יצאה מהמערכה כשהיא מחזיקה בשליטה אפקטיבית על מצר הורמוז, נתיב שיט קריטי שדרכו עבר חמישית מאספקת הנפט העולמית לפני פרוץ העימות.

למרות הפסקת האש שנכנסה לתוקפה בתיווך פקיסטני, בתי הזיקוק באי האיראני לבּאן (Lavan) הותקפו אתמול. העמימות סביב זהות המבצעים רק מגבירה את הלחץ באזור: גורמים רשמיים בארה"ב הבהירו כי המתקפה לא בוצעה על ידם או על ידי ישראל, וצה"ל אישר אף הוא כי לא היה מעורב באירוע.

שעות אחרי הפסקת האש - תקיפה על בית הזיקוק של איראן, לבאן, (צילום: רשתות ערביות )

עבור מדינות המפרץ, מדובר בתזכורת כואבת לכך שהשטח נותר נפיץ, וכי למרות ההכרזות על "דיאלוג ודיפלומטיה" מצד מנהיגי העולם, האיום על תשתיות האנרגיה לא הוסר.

בעוד מנהיגים בבריטניה, גרמניה והאיחוד האירופי מברכים על "ההקלה הרגעית" ועל החזרה למסלול הדיפלומטי, במדינות המפרץ שוררת תחושת נטישה. הן רואות כיצד העוצמה הצבאית האדירה של ארה"ב וישראל לא תורגמה להישגים פוליטיים שיבטיחו את ביטחונן לטווח ארוך. התחושה בבירות המפרץ היא שהן נותרו לבדן להתמודד עם איראן מעודדת וחסרת רסן, בזמן שוושינגטון מחפשת דרך יציאה מהלחימה, מה שמותיר אותן פגיעות מתמיד לכל הסלמה עתידית.

1
אם מדינות המפרץ חוששות יעשו בשכל וישלמו לישראל כל חודש 30 אחוז מרווחי הנפט שלהם בתמורה לשמירה.כח שווה כסף
ישראל פרוטקשיין

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

