"בפנים ב-100%": האנטר ביידן מאתגר את בניו של טראמפ לקרב כלוב

הפוליטיקה האמריקנית ידעה לא מעט התנגשויות יצריות לאורך ההיסטוריה – החל מדו-קרב קטלני בין פוליטיקאים במאה ה-19 ועד למהומות אלימות בקפיטול – אך נראה שסוג כזה של עימות טרם נראה: קרב פיזי ומאורגן בין בנו של נשיא מכהן לבנו של נשיא לשעבר.

האפשרות הביזארית הזו עלתה ביום חמישי האחרון, כאשר האנטר ביידן, בנו של הנשיא הדמוקרטי לשעבר ג'ו ביידן, החליט לאתגר פומבית את שני בניו הבכורים של הנשיא הרפובליקני המכהן דונלד טראמפ – דונלד ג'וניור ואריק – ל"קרב כלוב" (MMA) פנים אל פנים. היוזמה לקרב החריג הגיעה מצדו של אנדרו קלהאן, משפיען רשת המזוהה עם השמאל האמריקני ומפעיל את "Channel 5". קלהאן פנה להאנטר ביידן והציע לארגן את הקרב המשולש לקראת יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, שיחול ב-4 ביולי הקרוב. ביידן הבן לא היסס. בסרטון ויראלי שהועלה לחשבון האינסטגרם של קלהאן, נראה האנטר מאשר את השתתפותו בשידור חי: "אמרתי לו שאני אעשה את זה – אני בפנים ב-100% אם הוא יצליח להרים את זה", הצהיר. הוא אף הוסיף בנימה מתגרה: "ואם הוא לא יצליח לארגן, אני עדיין אבוא". מלניה טראמפ בהצהרה חריגה: "לא הייתי קורבן; השקרים חייבים להיפסק" יוסי נכטיגל | 10:37 קרב כלוב (Cage Match) הוא הכינוי המקובל לקרבות אומנויות לחימה משולבות (MMA), ענף ספורט אלים שבו המתחרים משתמשים במגוון טכניקות הכוללות אגרוף, קיקבוקסינג, היאבקות וג'יו-ג'יטסו ברזילאי. ההצעה הנוכחית מזכירה לרבים את אתגר קרב הכלוב המתוקשר משנת 2023 בין ענקי הטכנולוגיה אילון מאסק ומארק צוקרברג – אירוע שעורר הדים רבים ברשתות החברתיות אך מעולם לא התממש במציאות.

נכון לשלב זה, ארגון טראמפ והבית הלבן שומרים על שתיקה וטרם השיבו לבקשות תגובה בנושא האתגר.

עם זאת, באופן אירוני, הבית הלבן עצמו מתכנן לארח אירוע לחימה ב-14 ביוני כחלק מסדרת החגיגות לציון 250 שנות עצמאות לארצות הברית, אלא שלזירה הזו אמורים לעלות לוחמי UFC מקצועיים, ולא בניהם של נשיאי ארה"ב.

האנטר ביידן, בנו היחיד שנותר בחיים של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן (לאחר שבנו הבכור בו מת מסרטן ב-2015), מהווה כבר שנים סדין אדום עבור מחנה טראמפ והמפלגה הרפובליקנית.

בעבר ספג האנטר מתקפות קשות מצד משפחת טראמפ, בין היתר על רקע התמכרותו הקשה לסמים שהובילה לסילוקו מהצבא, התנהלותו האישית, וטענות לעסקים מפוקפקים בסין ובאוקראינה בזמן שאביו כיהן כסגן נשיא.

כזכור, זמן קצר לפני שעזב את הבית הלבן, עורר ג'ו ביידן סערה פוליטית כשהעניק להאנטר חנינה נשיאותית גורפת. החנינה פטרה את ביידן הבן מעונש בשתי פרשות פליליות שבהן הורשע: העלמת מס בשווי 1.4 מיליון דולר, ועבירות נשק בגין מילוי תצהיר כוזב שבו טען כי אינו צורך סמים בעת שרכש אקדח.

כעת, נותר לראות האם היריבות הפוליטית והאישית ארוכת השנים בין שתי המשפחות הנשיאותיות תגלוש מהזירה המשפטית והתקשורתית – אל תוך זירת האגרוף.