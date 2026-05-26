כיכר השבת
חלום אמריקני?

"בום" אזורי והסדר כולל | פקיסטן מסרבת להצטרף ליוזמה: "ישראל פשוט לא קיימת"

בעוד הממשל האמריקני מנסה לרקום עסקה היסטורית שתחבר בין הסדר עם איראן להרחבה חסרת תקדים של הסכמי אברהם, איסלאמבאד מבהירה כי החזון הזה רחוק מהמציאות | שר ההגנה הפקיסטני דוחה על הסף כל אפשרות לנורמליזציה, ומזכיר לעולם כי מבחינת ארצו – ישראל פשוט לא קיימת על המפה (חדשות בעולם)

הגנרל מוניר ראש ממשלת פקיסטן שריף מציגים לטראמפ מגיש לנשיא טראמפ תיבת מינרלים בבית הלבן (צילום: הבית הלבן)

נשיא הציג בימים האחרונים תוכנית שאפתנית אותה הוא מכנה "העסקה החשובה ביותר" בהיסטוריה של המזרח התיכון.

לפי הדיווחים, טראמפ דחק בשורה ארוכה של מדינות, בהן ערב הסעודית, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, להצטרף בבת אחת להסכמי אברהם כחלק מהסדר אזורי רחב הקשור למגעים מול איראן. טראמפ טוען כי המשא ומתן עם איראן "מתקדם יפה" ואף רמז כי המדינה עשויה להפוך לחלק מהמסגרת בעתיד.

הוא הבטיח כי הצטרפות להסכמים תביא עמה "בום פיננסי, כלכלי וחברתי" שיעניק כוח ושלום אמיתי לאזור.

דגלי פקיסטן ואיראן (צילום: AI)

למרות הלחץ הדיפלומטי והשיחות שקיים טראמפ עם מנהיגים באזור, כולל מפקד צבא פקיסטן עאסם מוניר, התגובה מאיסלאמבאד הייתה נחרצת וקרה. שר ההגנה הפקיסטני, חוואג'ה מוחמד אסיף, הבהיר כי פקיסטן לא תתחייב להצטרף להסכמי אברהם בשום מצב. לדבריו, המדינה לא תתמוך באף הסכם שמתנגש עם "האידיאולוגיות הבסיסיות" שלה.

אסיף לא הסתפק בסירוב רשמי ותקף בחריפות את האמינות של ישראל כשותפה לדיאלוג: "איך אפשר לשבת עם אנשים שלא ניתן לבטוח במילה שלהם אפילו ליום אחד?" תהה בראיון.

ארה"בדונלד טראמפישראלהסכמי אברהםפקיסטןמבצע שאגת הארי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר