נקמה קטלנית: סוכל ניסיון התנקשות איראני באיוונקה טראמפ

איוונקה טראמפ - אל סעודי ( צילום: רשתות חברתיות )

עולם הביטחון האמריקני סוער בעקבות חשיפת מזימת טרור נרחבת של משמרות המהפכה האיראניות (IRGC), שבמרכזה עמד יעד ברור: איוונקה טראמפ.

מוחמד באקר סעד דאווד אל-סעדי, אזרח עיראקי בן 32, נעצר בטורקיה והוסגר לארצות הברית לאחר שנחשף כי נשבע לנקום את חיסולו של מנטורו, מפקד כוח קודס קאסם סולימאני, שאותו ראה כדמות אב.

אל-סעדי מדבר עם המנטור שלו, קאסם סולימאני, שנרצח בתקיפת מל"ט אמריקאית בבגדד בינואר 2020. ( צילום: רשתות חברתיות )

על פי הדיווחים, אל-סעדי החזיק בשרטוטים ומפות מפורטות של ביתם של איוונקה ובעלה ג'ארד קושנר בפלורידה, שערכו נאמד ב-24 מיליון דולר. הוא לא הסתפק בתכנון חשאי ופרסם ברשת החברתיות איומים מפורשים המלווים בתצלומי נשק: "אני אומר לאמריקאים... לא הארמונות שלכם ולא השירות החשאי יגנו עליכם. הנקמה שלנו היא עניין של זמן".

אל-סעדי פרסם את המפה הזו בערבית המציגה את מובלעת פלורידה שבה איוונקה טראמפ מתגוררת לצד איום. ( צילום: רשתות חברתיות )

אל-סעדי, המזוהה גם עם מיליציית "כתאיב חיזבאללה", השתמש בסוכנות נסיעות דתית שהפעיל ככיסוי ליצירת קשר עם תאי טרור ברחבי העולם. הוא מואשם כעת ב-18 פיגועים וניסיונות פיגוע נגד מטרות אמריקניות ויהודיות, כולל דקירת יהודים בלונדון, ירי לעבר קונסוליית ארה"ב בטורונטו והצתת בתי כנסת באירופה.

גורמי אכיפה בארה״ב טוענים כי הוא פעל כחלק מרשת רחבה יותר המזוהה עם גורמים איראניים ולבנוניים, וניצל פעילות כיסוי של סוכנות נסיעות דתית כדי לנוע בין מדינות ולתאם פעולות.

כיום הוא מוחזק בבידוד בבית מעצר בברוקלין, לצד אסירים בעלי פרופיל גבוה, בעוד הרשויות חוקרות את רשת הטרור הענפה שהפעיל תחת חסות איראנית.