נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מבעלות בריתו בברית נאט"ו להציג התחייבויות מעשיות לאבטחת חופש השיט במצר הורמוז בתוך ימים ספורים, כך לפי דיווח ב'רויטרס'. מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, העביר את המסר למספר בירות אירופיות לאחר פגישה שקיים עם הנשיא בוושינגטון ביום רביעי, כך דיווחו היום דיפלומטים אירופים.

הדרישה מגיעה בשיאה של מתיחות חריפה בתוך הברית הטרנס-אטלנטית, כאשר טראמפ שב ומכנה את הארגון נמר של נייר. הנשיא האמריקני אף איים בשבועות האחרונים לפרוש מהברית, בטענה שהמדינות האירופיות נשענות על ערבויות הביטחון של וושינגטון אך נמנעות מתמיכה מספקת במבצע ההפצצות האמריקני-ישראלי בשטח איראן.

דוברת נאט"ו, אליסון הארט, אישרה כי המזכ"ל עומד בקשר עם בעלות הברית בנוגע לשיחותיו בבית הלבן. לדבריה, "ברור שארצות הברית מצפה להתחייבויות ולפעולות קונקרטיות כדי להבטיח את חופש השיט במצר הורמוז". רוטה עצמו התייחס בראיון לרשת סי-אן-אן לאכזבתו של הנשיא וציין כי טראמפ "מאוכזב בבירור מרבות מבעלות הברית בנאט"ו, ואני יכול להבין את נקודת המבט שלו".

מנגד, גורמים דיפלומטיים באירופה הביעו חוסר שביעות רצון מהתנהלות הממשל האמריקני. אחד הדיפלומטים ציין כי "אנו מבחינים בתסכול בוושינגטון, אך הם לא התייעצו עם בעלות הברית לפני או אחרי תחילת המלחמה הזו". גורם בכיר נוסף הוסיף כי "קהילת נאט"ו מודאגת יותר כעת מאשר בטוחה בעצמה, והפגישה לא הסירה את הדאגה".

למרות המתיחות, מדינות אירופה פועלות לגיבוש מענה למשבר במצר. בריטניה מובילה קבוצה של כארבעים מדינות המנסות לגבש תוכנית צבאית ודיפלומטית לפתיחת הנתיב הימי, ונשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר כי כחמש עשרה מדינות פועלות לחידוש התנועה במקום. עם זאת, בצרפת מדגישים כי פתיחה מלאה של המצר תתאפשר רק לאחר הגעה להסכם קבוע בין ארצות הברית לאיראן.

ובמילים אחרות, צרפת מוכנה לשלוח את הצבא שלה רק אחרי שהעולם כבר לא יזדקק לו יותר.

במקביל, בריטניה ואיטליה הבהירו כי דרישתה של איראן לגבות אגרה עבור המעבר במצר אינה קבילה. טראמפ מצדו המשיך לתקוף את בעלות בריתו ברשת החברתית שלו וכתב כי "נאט"ו לא הייתה שם כשנזקקנו להם, והם לא יהיו שם אם נזדקק להם שוב". דיפלומט אירופי הבהיר כי "נאט"ו כשלעצמה לא תמלא תפקיד במלחמה נגד איראן, אך בעלות הברית רוצות לעזור בחיפוש אחר פתרונות ארוכי טווח להורמוז".