הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מסר היום (רביעי) כי הוא קרוב להורות על תקיפות חדשות נגד איראן, זאת על רקע המתיחות המתמשכת במזרח התיכון. בריאיון לרשת פוקס ניוז, הבהיר טראמפ כי המטרות הפוטנציאליות כוללות תחנות כוח וגשרים במדינה.

ברשת החברתית טרות' כתב הנשיא: "לקח להם יותר מדי זמן כדי לנהל משא ומתן על הסכם שהיה יכול להיות מצוין עבורם - ועכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר!".

"הצבא של איראן", הוסיף הנשיא: "הוא בלגן מוחלט ומוחלט. חלקים גדולים ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר, כבר אינם קיימים למעשה, כי הם הובסו לחלוטין. איראן היא המון דיבורים והרבה פחות מעשים. הבריון של המזרח התיכון מת!".

ההתבטאות מגיעה על רקע סדרת אירועים דרמטיים שהתרחשו בימים האחרונים. רק הלילה החליפו ארצות הברית ואיראן מהלומות צבאיות, כאשר כוחות אמריקניים תקפו מערכי הגנה אווירית איראניים באזור מצר הורמוז בתגובה להפלת מסוק קרב אמריקני. איראן הגיבה בתקיפות נגד בסיסים אמריקניים באזור.

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על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות בוצעו באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי קרב של חיל האוויר והצי האמריקני. "כוחות הפיקוד המרכזי של ארה"ב השלימו תקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהוראת המפקד העליון בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב", נמסר בהודעה. "המבצע היה תגובה פרופורציונלית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בין-לאומיות החוצות מים אזוריים".

למרות המתיחות הצבאיית, טראמפ הבהיר בריאיונות שונים כי הוא עדיין מאמין שניתן להגיע להסכם עם טהראן. "מאמין שעדיין תהיה עסקה", אמר הנשיא האמריקני. בריאיון לעיתון 'פייננשל טיימס', אף הצהיר כי לראש הממשלה בנימין נתניהו "לא תהיה לו ברירה" אלא לקבל את העסקה הגרעינית. "אני הוא זה שקובע, נתניהו לא קובע", הבהיר.

איראן מציבה תנאים קשים

מצד איראן, הגיעה תגובה חריפה במיוחד. יועץ משרד החוץ האיראני, מוחמד מרנדי, הבהיר כי לא יהיה כל הסכם עם ממשל טראמפ עד שארצות הברית תיכנע במלואה לדרישות האיראניות. על פי דבריו, איראן מציבה מספר תנאים מוקדמים להסכם: החזרת נכסים איראניים שהוקפאו בארה"ב, סיום "רצח העם" בעזה והתוקפנות נגד לבנון, הסרת המצור על איראן וויתור מוחלט על הסנקציות הכלכליות.

"אחרת", הזהיר היועץ האיראני, "כלכלת טראמפ תקרוס". שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס אף הוא למתיחות וטען כי "כוחות זרים בקרבת שטחנו נמצאים בסיכון מתמיד עקב טעויות אנוש, תאונות פשוטות, או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת".