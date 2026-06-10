כיכר השבת
אחרי עימות ענקי

"מה אמרתי לא נכון?" הגורילה המפורסמת שקעה במחשבות לאחר הקרב

תיעוד נדיר ומרגש חושף את הצד אחר בחיה החזקה בעולם, ברגע של חשבון נפש מפתיע | איך הפך הלוחם האימתני ל"פילוסוף" שמתחרט על מעשיו? צפו בתיעוד שמשגע את הרשת (חדשות בעולם)

קיומאסה והמבט המיוסר

הגורילה המערבית היא ללא ספק אחד היצורים המרשימים והעוצמתיים ביותר. עם גוף מאסיבי שיכול להגיע למשקל של 200 קילוגרם ושרירים צפופים, מדובר במכונת כוח אדירה.

זרועותיה של הגורילה חזקות פי 10 מאדם ממוצע, והיא מסוגלת לכופף ולעקור ענפים עבים בקלות. אם לא די בכך, עוצמת הנשיכה שלה עולה אפילו על זו של אריה.

אולם, למרות הכוח העצום הזה, הגורילות משתמשות בו בדרך כלל להפגנת שליטה חברתית ולא לאגרסיביות מיותרת. סרטון חדש שהפך לוויראלי מציג את הגורילה המפורסמת "קיומאסה" בגן חיות יפני ברגע של התפרצות כוח במהלך ויכוח ועימות עם אחד מידידיו.

קיומאסה יוצא לעימות
קיומאסה יוצא לעימות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אך מה שתפס את עין הגולשים אינו דווקא הקרב, אלא מה שקרה מיד לאחר מכן. בסרטון שאורכו 62 שניות, נראה קיומאסה כשהוא שוקע בהרהורים עמוקים ובמה שנראה כחרטה כנה על המריבה עם ידידו.

בתנוחה אנושית להפליא, כשהוא מניח את סנטרו על ידו, נראה הענק כמי שתוהה "מה אמרתי לא נכון?" או "איפה טעיתי?"

קיומאסה והמבט המיוסר
קיומאסה והמבט המיוסר| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הבעות הפנים של קיומאסה והמבט המיוסר שלו גרמו לצופים רבים להשוות אותו לפילוסוף השקוע במחשבות קיומיות. התיעוד המיוחד הזה מזכיר לנו שגם מאחורי הכוח הפיזי הגדול ביותר בטבע, מסתתרת נפש ורגישות מעוררת השתאות.

אבל דבר אחד ברור: קיומאסה מסביר לכולנו שעם כוח גדול באה אחריות גדולה.

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