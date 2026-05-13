יתום סלבריטי

הבובה שהפכה לאמא: כך פאנץ' כבש לבבות של מיליונים

סיפורו קורע הלב של פאנץ', גור מקוק יפני שננטש על ידי אמו ומצא נחמה בבובת אורנגאוטן, הפך לתופעה עולמית עם מאות מיליוני צפיות | בעקבות סרטון ויראלי שבו הוא נראה נגרר על ידי קוף בוגר, נאלץ גן החיות להוציא הבהרה מיוחדת על שיעורי החיים המורכבים בטבע (חדשות בעולם)

פאנץ (צילום: : גן החיות של העיר איצ'יקאווה)

פאנץ', גור מקוק יפני בן שישה חודשים מגן החיות איצ'יקווה שביפן, הפך לכוכב הרשת הגדול ביותר של התקופה.

לאחר שננטש על ידי אמו הביולוגית עם לידתו, פאנץ' גודל על ידי המטפלים וקיבל מהם בובת אורנגאוטן של איקאה כנחמה רגשית וכדי לחזק את שריריו.

הסרטונים שבהם הוא נראה גורר את הבובה הגדולה ממנו לכל מקום צברו עשרות מיליוני צפיות בטיקטוק ובאינסטגרם, ואף הובילו לזינוק במכירות הבובה ברחבי העולם.

פאנץ' עם הבובה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בחודשים האחרונים העולם הוכה בהלם. הסערה החלה כשסרטון חדש הראה את פאנץ' מנסה לתקשר עם גור אחר, ובתגובה ננזף ונגרר על ידי קוף בוגר. הגולשים המודאגים מיהרו להאשים את חבריו לכלוב ב"בריונות", מה שאילץ את הנהלת גן החיות להוציא בימים האחרונים הודעה רשמית.

התקרית האלימה עם פאנץ'| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בהבהרה הוסבר כי מדובר בהתנהגות משמעתית טבעית: הקופה הבוגרת ככל הנראה הגנה על בנה והבהירה לפאנץ' "אל תהיה רע". בגן החיות הדגישו כי פאנץ' לומד כיצד להשתלב בהיררכיה החברתית הנוקשה של המקוקים, וכי הוא מפגין "חוסן נפשי מרשים" ומתאושש במהירות מכל נזיפה.

העולם נשבה בקסמו של פאנץ' לא רק בגלל המתיקות שלו, אלא בגלל מה שהוא מייצג: היכולת לקום אחרי נפילה, לאחוז בנחמה שמצאת (גם אם היא בובת פרווה) ולהמשיך לנסות להשתלב. סיפורו הפך לסמל של תקווה וחוסן, וכפי שסיכמו בגן החיות במקום לרחם עליו, כדאי לתמוך במאמציו ובנחישותו להפוך לחלק מהלהקה.

גן חיותבובהיתוםקוףקופיםהקוף פאנץ'
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

יוואווו אני נמסה!! איזה דבר מתוקקק
נעה

