הבובה שהפכה לאמא: כך פאנץ' כבש לבבות של מיליונים

פאנץ', גור מקוק יפני בן שישה חודשים מגן החיות איצ'יקווה שביפן, הפך לכוכב הרשת הגדול ביותר של התקופה.

לאחר שננטש על ידי אמו הביולוגית עם לידתו, פאנץ' גודל על ידי המטפלים וקיבל מהם בובת אורנגאוטן של איקאה כנחמה רגשית וכדי לחזק את שריריו. הסרטונים שבהם הוא נראה גורר את הבובה הגדולה ממנו לכל מקום צברו עשרות מיליוני צפיות בטיקטוק ובאינסטגרם, ואף הובילו לזינוק במכירות הבובה ברחבי העולם.

בחודשים האחרונים העולם הוכה בהלם. הסערה החלה כשסרטון חדש הראה את פאנץ' מנסה לתקשר עם גור אחר, ובתגובה ננזף ונגרר על ידי קוף בוגר. הגולשים המודאגים מיהרו להאשים את חבריו לכלוב ב"בריונות", מה שאילץ את הנהלת גן החיות להוציא בימים האחרונים הודעה רשמית.

בהבהרה הוסבר כי מדובר בהתנהגות משמעתית טבעית: הקופה הבוגרת ככל הנראה הגנה על בנה והבהירה לפאנץ' "אל תהיה רע". בגן החיות הדגישו כי פאנץ' לומד כיצד להשתלב בהיררכיה החברתית הנוקשה של המקוקים, וכי הוא מפגין "חוסן נפשי מרשים" ומתאושש במהירות מכל נזיפה.

העולם נשבה בקסמו של פאנץ' לא רק בגלל המתיקות שלו, אלא בגלל מה שהוא מייצג: היכולת לקום אחרי נפילה, לאחוז בנחמה שמצאת (גם אם היא בובת פרווה) ולהמשיך לנסות להשתלב. סיפורו הפך לסמל של תקווה וחוסן, וכפי שסיכמו בגן החיות במקום לרחם עליו, כדאי לתמוך במאמציו ובנחישותו להפוך לחלק מהלהקה.