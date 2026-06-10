"סולם השמיים" באורך 168 מטר הממוקם בהר צ'יקסינג שבסין הפך לאחרונה לאחת האטרקציות המדוברות בעולם.

הסולם הוא חלק ממסלול טיפוס מאובטח המכונה "שביל הברזל", ומחובר להר המתנשא לגובה ממוצע של 1,328 מטר מעל פני הים.

הנוף הדרמטי של מצוקים תלולים, קניונים עמוקים, מפלים וים של עננים הפך בשנים האחרונות למוקד הרפתקאות הכולל סולמות, כבלי אבטחה ומדרגות מתכת המאפשרים למבקרים לטפס בבטחה לאורך קירות הסלע.

לדברי טיין ג'יינבינג, מנכ"ל אתר התיירות של הר צ'יקסינג, מאז פתיחת המסלול בנובמבר 2024 ביקרו בו כמעט 150 אלף מטיילים, בהם יותר מ-27 אלף תיירים זרים מ-42 מדינות ואזורים.

למרות המראה המאיים בסרטונים, המסלול נחשב לבטוח מאוד. הוא מצויד במערכת כבלים כפולה ובאמצעי אבטחה המונעים נפילה.

בסיום הטיפוס מצלצלים המטפסים בפעמון שלוש פעמים לציון ההישג ומקבלים תעודת סיום באנגלית ובסינית, גביע ותיעוד רחפן של העלייה.