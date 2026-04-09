כיכר השבת
עניין של זמן 

הפסקת האש תישבר בקרוב? הפוסט של נשיא איראן לא מותיר מקום לספק 

ההצהרות היוצאות מאיראן מבהירות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הפסקת האש שהשיג לטענתו אינה צפויה להחזיק לאורך זמן | שני וויכוחים עיקריים - המלחמה מול חיזבאללה והשליטה על מצרי הורמוז עשויים להחזיר את המלחמה מהר מן הצפוי (מדיני) 

7תגובות
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: שאטרסטוק)

במהלך המלחמה, נחשב נשיא מסעוד פזשכיאן לקול המתון יותר מול משמרות המהפכה שניהלו לפי ההערכות את המדינה מאז מותו של המנהיג העליון.

היום (חמישי), הבהיר הגורם הרפורמיסטי יחסית במדינת הטרור השיעית, כי הפסקת האש עם ישראל וארה"ב עומדת על כרעי תרנגולת.

"התוקפנות החוזרת ונשנית של הישות הציונית נגד לבנון היא הפרה בוטה של ​​הסכם הפסקת האש הראשוני ואינדיקציה מסוכנת להונאה וחוסר מחויבות להסכמים פוטנציאליים", כתב היום נשיא איראן.

לדבריו, "המשך התקפות אלה יהפוך את המשא ומתן לחסר משמעות; ידינו יישארו על ההדק, ואיראן לעולם לא תנטוש את אחיה ואחיותיה הלבנונים."

במילים אלו מבהיר נשיא איראן כי הסכם הפסקת האש כולל מבחינת איראן גם את לבנון - וכי ההתקפות הישראליות עשויות להחזיר את המלחמה גם מול איראן.

דבריו של הנשיא האיראני באים בהמשך להצהרת בכיר איראני מוקדם יותר היום, לפיה איראן לא תאפשר מעבר של יותר מ-15 ספינות במצרי הורמוז לאורך יממה.

נשיא ארה"ב הבהיר כי ההסכם כולל פתיחה מיידית של המצרים, הבהרה שיצאה גם מדוברת הבית הלבן קרולין לאוויט.

7
אם הוא היה נשאר בלי דלק ,נפט חשמל מים וגז הוא לא היה מדבר
בשט
6
הגיע הזמן להפסיק עם הדיבורים ולעבור למעשים גבורה יהודית זה לא רק מושג זה צו השעה איראן צריכה להבין שאנחנו כבר לא בגלות יש לנו כוח ואנחנו נשתמש בו עד הניצחון המוחלט
פנחס
5
פזשכיאן תגיד לחברים שלך בחיזבאללה שיכינו את הארונות היד שלנו על ההדק כבר מזמן והאצבע מגרדת מי שינסה לעשות מצור על ישראל ימצא את עצמו במצור של מלאך המוות כפרה על עם ישראל אנחנו ננצח
ז'אקו
4
ברור מי שלא נותנים חנינה בקלות הם ממשיכים את המלחמה
בלה גולדברג
3
אצלנו אומרים שכלב נובח לא נושך אבל את הכלב האיראני בלבנון צריך להשתיק אחת ולתמיד למחוק את מערכי הפיקוד לחסל את המנהיגים ולהבטיח שביטחון ישראל בצפון יהיה חזק כמו פלדה. שום ריכוך ושום בקשה לא יעמדו בפני הצורך להשמיד את הטרור
יוסף
2
הנשיא האיראני אומר שידם על ההדק, חמוד, אחרי שחצי מהצבא שלכם נהיה פאזל במלחמה האחרונה ההדק היחיד שנשאר לכם זה הקליק של העכבר בטוויטר תמשיכו לצייץ זה לפחות לא מרעיש כמו F-35
נועם
1
15 ספינות ביממה? מה זה, תור לרופא שיניים ב'טרם'? האיראנים חושבים שמצרי הורמוז זה הכניסה לחניון של אושר עד בערב פסח. טראמפ עוד רגע שולח להם את הצי השישי כדי להסביר להם שמי שעושה פקקים בהורמוז מקבל חניה קבועה בקרקעית הים
נחום עם הסטופר

