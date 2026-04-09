במהלך המלחמה, נחשב נשיא איראן מסעוד פזשכיאן לקול המתון יותר מול משמרות המהפכה שניהלו לפי ההערכות את המדינה מאז מותו של המנהיג העליון.

היום (חמישי), הבהיר הגורם הרפורמיסטי יחסית במדינת הטרור השיעית, כי הפסקת האש עם ישראל וארה"ב עומדת על כרעי תרנגולת.

"התוקפנות החוזרת ונשנית של הישות הציונית נגד לבנון היא הפרה בוטה של ​​הסכם הפסקת האש הראשוני ואינדיקציה מסוכנת להונאה וחוסר מחויבות להסכמים פוטנציאליים", כתב היום נשיא איראן.

לדבריו, "המשך התקפות אלה יהפוך את המשא ומתן לחסר משמעות; ידינו יישארו על ההדק, ואיראן לעולם לא תנטוש את אחיה ואחיותיה הלבנונים."

במילים אלו מבהיר נשיא איראן כי הסכם הפסקת האש כולל מבחינת איראן גם את לבנון - וכי ההתקפות הישראליות עשויות להחזיר את המלחמה גם מול איראן.

דבריו של הנשיא האיראני באים בהמשך להצהרת בכיר איראני מוקדם יותר היום, לפיה איראן לא תאפשר מעבר של יותר מ-15 ספינות במצרי הורמוז לאורך יממה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי ההסכם כולל פתיחה מיידית של המצרים, הבהרה שיצאה גם מדוברת הבית הלבן קרולין לאוויט.